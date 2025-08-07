"JOKIĆ NIJE LIDER SRBIJE": Protivnik "orlova" otvorio dušu pred Eurobasket
Dvadeset dana ostalo je do početka Evropskog prvenstva u košarci, a dosta se u javnosti govori o Srbiji, koja važi za glavnog favorita za zlatnu medalju.
Reprezentativac Češke Tomaš Satoranski govorio je pred početak Evropskog prvenstva, gde će njegova selekcija igrati u grupi sa Letonijom, Turskom, Estonijom, Portugalom i Srbijom.
Svestan je i Satoranski da su "orlovi" glavni favoriti za zlato.
- Teško je ne staviti ih među glavne favorite, zajedno sa Francuskom. Igrači koje imaju, iskustvo – sve to ide u prilog. Nije lako biti favorit, to stvara dodatni pritisak, iako se u Srbiji možda ne oseća tako. Mislim da je vreme da konačno osvoje zlato. Bilo je dosta medalja, ali čini se da se često desila jedna nesrećna utakmica. Na osnovu svega što sam video – tim, iskustvo, način na koji pričaju – teško je zamisliti da Srbija nije među glavnim favoritima - rekao je Satoranski za "Meridijan sport".
Posebnu pažnju posvetio je Nikoli Jokiću i Bogdanu Bogdanoviću.
- Uvek je izazov uklopiti tim kad je Jokić tu, jer on igra drugačije u NBA, a ovde je sistem drugačiji. Za mene je ključni igrač uvek bio Bogdan Bogdanović. Igrao je sjajno na Olimpijskim igrama i na prethodnim turnirima, i za mene je on glavni lider. Jokić je verovatno najbolji igrač na svetu, ali u reprezentaciji se stvari ponekad postave drugačije. Cela ekipa igra nesebično, a to mnogo znači kada imate toliko talenta - izjavio je Satoranski.
On smatra da je Srbija gotovo nezaustavljiva kada svi uđu u ritam, a naročito ako se Bogdanović razigra već na startu meča.
- Uvek moraš nešto da žrtvuješ. Kad Bogdan uđe u ritam od početka, teško ga je zaustaviti. A Jokić zahteva udvajanje, što otvara prostor za druge. On je sjajan dodavač, a svi oko njega znaju kako da se kreću bez lopte. Zato i kažem da je Srbija kompletna – ne samo po imenima, već i po razumevanju igre - zaključio je Satoranski.
