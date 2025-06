"PARTIZAN JE MOJ KLUB!" Goran Dragić otvoreno: Ne možete da lažete

NEKADAŠNjA NBA zvezda Goran Dragić je karijeru završio utakmicom u Ljubljani, a pre toga imao je ponudu da pređe u Partizan. Reprezentativac Slovenije otkrio je zbog čega do sardnje nije došlo.

FOTO: FIBA.Basketball

O Tome je Dragić govorio u podkastu "NBA Out of Bounds".

- Bio sam u kontaktu sa Partizanom. Ne možete da lažete navijače i trenere i da dođete da igrate na jednoj nozi. Kontaktirali su me i bio sam iskren. Jednostavno nisam mogao da igram na tom nivou zbog kolena, a i deca mi žive u Majamiju... Nisam razmišljao tako u tom trenutku, ali da sam bio zdrav, definitivno bih voleo. Partizan je moj klub, oduvek sam ih podržavao i bilo bi divno da se to ostvarilo, rekao je Dragić i potom dodao:

- U glavi sam imao tu šansu. Iskreno, voleo bih da mogu da igram još 20 godina, ali to nije moguće. Imao sam problema s kolenom, a doktor mi je rekao da, ako želim da i dalje trčim za svojom decom, moram da prestanem da igram. Nisam završio karijeru kako sam želeo, već sam bio primoran i to je bilo teško. Hteo sam da se vratim u Evropu i igram još godinu ili dve, ali to jednostavno nije bilo izvodljivo.

