BOGDANOVE REČI ĆE ODUŠEVITI NAVIJAČE: Optimista sam, mislim da će Jokić igrati na Evropskom prvenstvu

SRBIJA će na leto pokušati da posle 23 godine osvoji zlato na nekom velikom takmičenju. Mnogo se priča o tome da li će Nikola Jokić nastupati na Evrobasketu.

Foto: Profimedia

Kapiten "orlova" Bogdan Bogdanović rekao je da je optimista po pitanju igranja asa Denvera na Evropskom prvenstvu i dodao da naša selekcija ima šansu da osvoje zlato koje se čeka od 2001. godine.

- Optimista sam, mislim da će Jokić igrati na Evropskom prvenstvu - rekao je Bogdanović na konferenciji za medije u Abu Dabiju gde boravi povodom Fajnal fora Evrolige.

Košarkaš Los Anđeles klipersa veruje da Srbija ima šansu da osvoji titulu prvaka Evrope.

- Osećam da imamo dobru šansu da osvojimo zlato, nećemo da krijemo ambicije. Idemo na zlato, godinama gradimo nešto i napredujemo. Nadam se da ćemo svi biti zdravi.

Govoreći o Evroligi, Bogdanović je rekao da i njegov bivši klub Partizan i Crvena zvezda zaslužuju licence.

- Nadam se da će oba kluba dobiti licence. Oni donose viši nivo konkurencije. To su dva dokazana kluba sa navijačima koji pune dvorane. Možete to čuti i od igrača, kad ih pitaju gde vole da igraju. To je takođe važno i trebalo bi da slušamo i igrače. Većina njih voli da igra u takvim atmosferama kakve su u Beogradu. Možda nije idealno sa poslovne strane, ali je zabavno igrati tamo - istakao je Bogdanović.

Podsetimo, Evropsko prvenstvo igra se 27. avgusta do 14. septembra, a "orlovi" su u grupi A sa Letonijom, Turskom, Češkom, Estonijom i Portugalom.

