JOKIĆ ĆE I GRATI ZA SRBIJU NA EVROBASKETU? Bićemo sila na Evropskom prvenstvu, ovo je potvrda!

Polako se klupska košarkaška sezona privodi kraju i fokus se prebacuje na predstojeći Evrobasket gde bi mogao da zaigra i Nikola Jokić!

Foto: EPA-EFE/CAROLINE BREHMAN

Barem bi takav zaključak mogao da se donese nakon izjave reprezentativca Srbije, Nikole Milutinova, koji je namerno ili ne, potvrdio da će svi igrači sa Olimpijskih igara u Parizu biti na raspolaganju selektoru Svetislavu Pešiću.

- To će najviše zavisiti od trenera, on selektira tim. Svi igrači koji su bili na Olimpijskim igrama će biti na raspolaganju, a na njemu je da izabere kojih će 12 će biti deo tima. Ja sam tu, daj bože da budem zdrav da se ništa ne predviđeno dogodi do kraja sezone - rekao je Milutinov za "Mocart sport".

Ne krije centar Olimpijakosa da je glavni cilj da Srbija ovog leta napadne zlato na Evropskom prvenstvu.

- Iskreno, svi iščekuju Evrobasket, taj kult reprezentacije se baš vratio. Svi žele da igraju, svi žele da budu deo toga. Kada se završi sezona da se okupimo, da budemo zajedno tih mesec i nešto. Svi uživaju. Kari je napravio sjajnu atmosferu, volimo što je tu. Nadam se posle svega što smo uradili prethodnih godina da ćemo uzeti to zlato i da će to biti kruna ove generacije - poručio je Milutinov.

Nadamo se i sa njim i sa Jokićem u sastavu. Samo da svi reprezentativci Srbije ostanu - zdravi.

