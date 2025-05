SVETISLAV PEŠIĆ TRLJA RUKE! Jedan od najboljih potvrdio da će igrati za Srbiju na Evropskom prvenstvu

Najbolja moguća vest za selektora Svetislava Pešića.

Vasilije Micić je potvrdio da će igrati za Srbiju na Evopskom prvenstvu. NBA as koji je u prošloj sezoni branio boje Šarlot Hornetsa i Finiks Sansa deo odmora provešće na Fajnal-foru Evrolige u Abu Dabiju, gde je i otkrio da će se staviti na raspolaganje Pešiću.

- Došao sam sa tatom da on malo vidi uložen trud i to je najvažnije. Mogu da kažem da ovo izgleda malo drugačije u odnosu na neke turnire od ranije, ali je lepo i to je najvažnije - rekao je Micić u intervjuu za Mocart Sport.

Nekadašnji bek Anadolu Efesa je izabran među najbolje evroligaške igrače povodom 25 godina od osnivanja takmičenja.

- Nisam imao osećaj kao da sam ja jedan od tih ljudi. Godinama sam gledao Evroligu i nisam ni pomišljao da ću je osvojiti, više je to bilo samo da dođem do tog nivoa. Sada kada se sve ovo obistinjuje i kada su mi neki ljudi čestitali na priznanju postajem svestan tog osećaja. Videćemo kako će tek biti sutra na ceremoniji - istakao je Micić.

Neizbežna tema je predstojeće Evropsko prvenstvo gde je naša reprezentacija u najužem krugu favorita za titulu.

- Prvo samo da sam zdrav, to je svima nama prioritet. Spreman sam, želim da igram i svi mi imamo želju da igramo za reprezentaciju. Počeo sam sa treninzima i ja to volim da radim nekako u tišini, a do početka zvaničnog dela priprema ima još dosta - zaključio je Micić.

