MA, KAKAV PARTIZAN! Reči košarkaša Crvene zvezde odzvanjaju Srbijom: Pre bih igrao Drugu ligu u Madagaskaru, nego za njih

Košarkaš Crvene zvezde Džon Braun dao je interesantan intervju za "Euro Insiders" o svom iskustvu u Srbiji.

FOTO: M. Vukadinović

Mnogi strani košarkaši koji dođu u redove najvećih srpskih klubova donekle znaju u šta se upuštaju i kakav je rivalitet u pitanju. Ali, neophodno je da dožive kompletan odnos kako bi shvatili sve čari i sve mane animoziteta crveno i crno-belih.

Tako je otkrio kako ga je jedno dete u prisustvu roditelja pljunulo, da su ga psovali maloletnici i da mu to isprva nije bilo jasno.

- Igrali smo u gostima protiv Partizana, bilo je to u Evroligi. Dete me je pljunulo i to je nešto što je radio tokom čitavog meča. Samo sam čuo kako me pljuje i okrenuo sam se. Bio je tu Nemanja Nedović koji me je uhvatio i rekao Džej Bi, nemoj. Upitao sam ga da li je video šta je klinac uradio. Pljunuo me, ali šta da se radi, to je do roditelja. Znate šta, ali ko njih j**e. Ne brinem se uopšte, oni me jednostavno ne zanimaju. Pre bih otišao da igram košarku u drugu ligu Madagaskara. Nikad se neće dogoditi da me vidite u dresu Partizana", kazao je Džon Braun.

FOTO: EPA

Pričao je i o emocija nastupanja za crveno-bele.

- Osetiti energiju koju dobijaš dok igraš za Zvezdu je nešto zaista neverovatno i to stvarno mislim. Ranije sam igrao na suprotnoj strani, ali kada si ti deo toga sa tim ništa ne može da se poredi. Nikad nisam igrao u većoj areni i stvarno je uživanje biti deo svega toga jer si u koheziji sa navijačima koji zaista rade svoj posao. Bio sam oduševljen celim ambijentom koji oni stvaraju i dok sam utakmice posmatrao sa strane".

Kada si košarkaš nekog od "večitih", velika pažnja utiče na svakodnevicu.

- Sećam se da sam otišao u tržni centar i ono što se dešavalo jeste da me navijači "bombarduju". Priđe mi neko i napravimo sliku, a odmah se zatim ponovi ista stvar i samo razmišljaš o tome da će se to 'bombardovanje' dešavati. Nisam čak uspeo da uzmem ni namirnice. Možda me to čini malo tužnim jer sam neko ko voli da radi obične stvari, odem u restoran, ode u šetnju, a stalno se dešava da mi neko prilazi. Imam mali restoran u prizemlju zgrade i ne mogu da na licu mesta da poručim nešto, već sve moram da uradim onlajn. Imam ugovor na dve sezone opciono i nadam se da ću ostati", rekao je Braun.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara