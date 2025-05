"DAO JE REČ, A ONDA SLAGAO"! Ko o čemu Partizan o Nikoli Mirotiću, optužili ga za propast sezone

NIKAKO da u Humskoj prežale Nikolu Mirotića.

Naime, predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović gostovao je u podkastu "Euro insajderi" u kom je govorio na različite teme, a posebno je interesantna ona koja se odnosila na dolazak Nikole Mirotića u Humsku.

Sve je bilo praktično gotovo, međutim na kraju španski košarkaš crnogorskog porekla, nije došao među crno-bele.

"Situacija u vezi sa Mirotićem je u dobroj meri dovela do toga da prošlu sezonu završimo neuspešno. Pregovarali sa njim tokom celog prelaznog roka i želeli smo da oko njega gradimo ekipu. Dao je obećanje da želi da igra u Partizanu, a dogovaranje oko finansijskih detalja nam je potrošilo mnogo vremena. Kada smo shvatili da neće poštovati dogovor i da će nas dovesti u loš vremenski rok, tada smo shvatili i da nećemo imati vremena da napravimo kvalitetan tim. Tada je većina igrača već imala dogovorene ugovore, a tržište se smanjilo. Profesionalno sam povređen. Imali smo dogovor… Kada pogledamo ljudski, on nije potpisao ugovor i nije imao obaveze prema nama. To što smo mi pogrešno procenili da je nečija reč u koju se zaklinje dovoljna… On nas je naučio da ne treba da slušamo reč, već potpis i ugovor", rekao je Mijailović.

Mijailović je u Partizanu od 2017. godine, a kroz godine, klub se mnogo menjao.

"Kada sam ušao u klub, na računu je stajao dug od 15 miliona evra, a budžet je bio 1,3 miliona, koji su direktno dolazili od državnih firmi. Prihodi od karata su bili 33.000 evra za čitavu sezonu, dok su nam danas 10 miliona evra! Danas nam je dug nula, a budžet 24 miliona evra… Tri godine igramo Evroligu, svake sezone smo najgledaniji tim i sa te strane mislim da je moj dolazak u klub bila prava odluka. Ako smo se 2017. godine 100% finansirali iz državnog budžeta, danas nas državni budžet finansira 20-25%", poručio je Mijailović.

