GLAVOBOLJA ZA EFES: Doživeo tešku povredu protiv Crvene zvezde, čeka ga duga pauza (FOTO)

Rodrig Bobua, košarkaš Anadolu Efesa, doživeo je tešku povredu na meču protiv Crvene zvezde, a poznato je kolika pauza ga očekuje.

Foto: Profimedia

Kako je navedeno u saopštenju ovog kluba, Bobua je u završnici treće deonice doživeo povredu lista, zbog čega će propustiti najmanje šest nedelja.

Pod uslovom da period oporavka zaista bude najkraći prognoziran i van terena provede šest nedelja, Francuz bi mogao da se vrati na parket polovinom maja. To znači da bi eventualno mogao da pomogne saigračima ukoliko bi Efes prošao na završni turnir Evrolige (od 23. do 25. maja u Abu Dabiju).

Kızılyıldız ile oynadığımız Euroleague maçında sol ayağından sakatlanan oyuncumuz Rodrigue Beaubois’nın MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.



Yapılan tetkikler neticesinde, oyuncumuza kalf bölgesinde kısmi yırtık teşhisi konulmuştur. Beaubois’nın rehabilitasyon süreci… pic.twitter.com/iUTrY9cg34 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) April 5, 2025

Ipak, s obzirom na to da košarkaš Efesa ima 37 godina, realnije je da će tim iz Istanbula morati bez njega u završne borbe za titulu prvaka Evrope, i to pod uslovom da prethodno dođu do njih.

U poslednjem kolu Efes će odmeriti snage sa Žalgirisom na svom parketu, nakon čega će biti poznato sa koje pozicije će nastaviti takmičenje. Efes je inače trenutno peti na tabeli sa 19-14 nakon što su savladali crveno-bele u Beogradu, 97:96.

U trenutku povrede Bobua je imao deset poena uz dve asistencije.

