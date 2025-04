"NEKAD ŽELIM DA GA ZADAVIM ALI VOLIM GA!" Andrea Trinkijeri nakon pobede Žalgirisa nad Partizanom u Evroligi

KOŠARKAŠI Partizana izgubili su svaku šansu za plasman u plej-in Evrolige nakon poraza od Žalgirisa, rezultat je bio 70:66, a nakon meča trener domaćih Andrea Trinkijeri govorio je pred medijima.

FOTO: EPA

- Veoma teška utakmica. Morali smo da zaradimo svaki koš, u prvom poluvremenu sam imao soećaj da je bilo kao da jedem hot-dog bez senfa – bez ukusa. Igrali smo, ali nije bilo dovoljno dobor protiv takvog tima kakav je Partizan. Odigrali smo užasnu drugu četvrtinu, fokusirali se samo na napad, nijednom nismo zaustavili Karlika Džonsa. U nastavku smo igrali kako treba, na kraju smo odbranom pobedili i verujem da smo to zaslužili, iako su oba tima mogla da trijumfuju večeras.

Žalgiris je prvi put od 2013. slavio protiv Partizana.

- Nisam čovek koji gleda te stvari, za mene je uvek čast i zadovoljstvo igrati protiv Partizana. Tamo imam puno prijatelja, Željko je najbolji trener u Evropi. Žao mi je što su eliminisani, ovo je bila naša poslednja utakmica, morali smo da poštujemo sebe, navijače i rivala.

Ključ pobede bio je skok i odbrana, posebno u drugom poluvremenu.

- Ignas (Brazdeikis) je imao pet skokova i to pored njihovih atletskih krila. Svi su nam pomagali. On i Francisko su imali 1/15 na utu za tri, naravno zasluge idu i na račun Partizanove odbrane. Imali smo manje od 70 poena, zato je bilo potrebno da igramo dobru odbranu. Igrali smo veoma dobru odbranu, imali dobru rotaciju, krali lopte, hvatali skokove, čak i kada nismo pogađali u napadu. To je znak zrelosti - rekao je Italijan.

Na pitanje da li se oseća posebno jer je iz devetog pokušaja prvi put pobedio Željka Obradovića odmahuje glavom.

- Ne. Volim da igram protiv Željka i takvog tipa trenera. To je masterklas, ili pobedite ili naučite nešto novo. Na kraju dana, treneri igraju, ja treniram, a oni rade.

Alen Smailagić je u četvrtoj deonici prešao put od tragičara do junaka uz oscilacije u igri. Trinkijeri je slikovito objasnio šta misli o nekadašnjem krilu Partizana i njegovoj igri.

- Ne znam kako to zovete u Litvaniji, ali ksanas. Volim ga, njegov talenat je tu. Kada dovedete igrača imate dve opcije, da se fokusirate nas tavri koje može da uradi i na njegove mane. Ja preferiram da se fokusiram na talenat. Nekada želim da ga “zadavim”; ali volim ga.

Karlik Džons je bio nerešiva enigma za njegov tim u prvom delu utakmice.

- Kao nož u puteru je bio – a mi smo bili puter. U drugom poluvremenu su Ignas i Alen ga dovro čuvali. To je bio ključ, osetili smo da možemo da pobedimo ovu utakmicu.

Kada sve sagleda, gde misli da je Žalgiris najviše napredovao ove sezone?

- Nije vreme da se govori o tome, potrebno je imati hladnu glavu. Upravo sam pobedio u meču na jedan posed. Siguran sam da sam napravio milion grešaka, ali sam siguran 100 odsto da dajem sve od sebe otovj organizaciji i igračima. Volim igrače, nismo savršeni, ali trudim ose da radimo prave stvari da bismo bili najbolji mogući.

Nije želeo da otkrije svoje favorite za završnicu takmičenja.

- Neću vam reći ime, ali razumećete iz mog odgovora. Uvek verujem da tim koji stigne u plej-of i plej-in na Fajnal-for kroz patnju i teške trenutke ima nešto više. Obično ko na F4 stigne lakim putem nema dovoljno antitela da bi osvojio titulu - reči su Andree Trinkijerija.