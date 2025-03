TRENER MEGE NAKON PODVIGA: Ovo je razlog nestvarne pobede nad Hrvatima

Trener košarkaša Mege Marko Barać izjavio je da je beogradski tim danas ostvario važnu pobedu protiv Zadra i dodao da će ovaj trijumf da bude podstrek njegovom timu da nastavi sa dobrim rezultatima.

FOTO: KK Mega/Ivica Veselinov/ABA liga

Košarkaši Mege savladali su ranije danas u Beogradu ekipu Zadra rezultatom 75:74 u meču 25. kola regionalne ABA lige.

- Čestitao bih svojim igračima na vrlo važnoj pobedi. Pronašli smo način na kraju da okrenemo i zabeležimo trijumf, koji nam je vrlo značajan. Zadar je tim koji igra izvanredno, čini se da je trenutno i na vrhuncu forme. Svima zadaje dosta problema konfiguracijom rostera i načinom igre, rekao je Barać, preneo je zvanični sajt kluba.

- U otvaranju utakmice su iz dubine, sa tri visoka igrača, uspeli da iz unutrašnje igre dođu do povratnih pasova i otvorenih šuteva za tri poena. Dobra stvar je da smo kroz utakmicu to uspeli da iskontrolišemo, pa su u prvoj četvrtini postigli četiri trojke, a do kraja samo sedam. Još jedna stvar koja je protiv Zadra vrlo bitna je kontrola skoka i njihovih poena iz druge šanse, dodao je trener Mege.

Košarkaši Mege se nalaze na osmom mestu na tabeli ABA lige sa 12 pobeda i 13 poraza.

- U prvom poluvremenu je to bilo prilično loše i došli su do ovosezonskog proseka, a u drugom su dali samo tri. To ide u prilog činjenici da se moj tim danas borio, da su dali i poslednji atom snage u delikatnoj situaciji, gde imamo priličan broj rekonvalescenata na spoljnim pozicijama i na sve to smo u drugom minutu praktično ostali bez startnog beka. Nije bilo lako, nije bilo jednostavno, ali nadam se da će ova pobeda biti veliki podstrek da nastavimo sa kvalitetnim radom koji je bio prošle sedmice i da ćemo da nastavimo sa dobrim rezultatima. istakao je Barać.

Mega će u narednom, 26. kolu regionalnog takmičenja, gostovati ekipi Borca.

