Reprezentacije Meksika i Engleske igraju u osmini finala Svetskog prvenstva na Asteki od 2 sata posle ponoći, a ovaj meč možete uživo pratiti na portalu Novosti.

Foto: AP Photo/Moises Castillo

Meksiko - Engleska (prvo poluvreme, 1:2)

Kraj prvog poluvremena!

45+1' KAKVA ŠANSA DA SE MEKSIKO POTPUNO VRATI U IGRU! Real Himenez je natrčao na vrhu šesnaesterca na loptu, šutirao iz prve, i za malo je bio neprecizan pošto je lopta otišla par santimetara pored desne stative.

42' GOOOOOOOOOOOOL! Meksiko se vraća u igru! Imali su domaćini slobodan udarac koji je izveden, a u šesnaestercu se najbolje snašao Kinjoes i ispalio "raketu" koja završava u golu Pikforda, 1:2.

38' GOOOOOOOOOOOOL! Blic-krig Engleza! Džud Belingem je ponovo strelac, 0:2. Ovog puta u ulozi asistenta bio je Hari Kejn.

JUDE BELLINGHAM DOUBLES THE LEAD FOR ENGLAND! pic.twitter.com/uUVBxsCY5y — Football Xtra (@FootballXtra365) July 6, 2026

36' GOOOOOOOOOOL! Džud Belingem je nakon centaršuta Sake glavom zahvatio loptu i matirao golmana Meksika. Prvi primljen gol južnoameričke selekcije na ovom Mundijalu. 0:1.

JUDE BELLINGHAM OPENS THE SCORING FOR ENGLAND!



Mexico 0-1 England. pic.twitter.com/I76K8UcBgc — The Poise Sports (@ThePoiseSportHQ) July 6, 2026

32' Romo je pokušao da iznenadi Pikforda sa oko 30 metara ali njegov udarac odlazi daleko iznad prečke.

27' Prvi udarac u okvir gola za evropsku selekciju. Gordon je probio po levom boku, zavrnuo loptu u šesnaesterac i šutirao ali je golman bio i više nego siguran.

23' Sledi pauza za oseveženje. U prvoj "četvrtini" meča, Meksiko je bio opasniji rival.

15' VELIKA ŠANSA ZA RAULA HIMENEZA! Nakon centaršuta glavom je zahvatio loptu, gađao donji desni ugao gola Pikforda, ali se Englez bacio kao "mačka" i uz velike napore uspeo da odbrani. Meksiko će dobiti korner.

9' Nakon prvog kornera za Englesku na ovom meču, uspešno su se odbranili Meksikanci.

2' Deklan Rajs je đonom zakačio po licu protivničkog fudbalera i već u 2. minutu dobio žuti karton.

1' Meč na čuvenom stadionu Asteka je upravo počeo!

Sastavi:

Meksiko: Ranhel – Sančes, Montes, Vaskes, Galjardo – Mora, Lira, Romo – Alvarado, R. Himenes, Kinjones.

Engleska: Pikford – Kvansa, Konsa, Gei, O'Rajli – Anderson, Rajs – Saka, Belingem, Gordon – Kejn.

Uoči meča:

Zbog loših vremenskih uslova u Meksiko Sitiju, uključujući opasnost od udara groma u blizini stadiona, početak utakmice osmine finala Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. između Meksika i Engleske odložen je za 03.00 po našem vremenu.

Nakon što je jedan od domaćina Svetskog prvenstva već eliminisan, Meksiko će pokušati da izbegne istu sudbinu kada se na svom terenu suoči sa Engleskom.

S druge strane Engleska je uz dosta muke izbacila DR Kongo u šesnaestini finala i ukoliko budu prikazali takvu partiju protiv Meksika verovatno će morati da spakuju kofere i krenu put Ostrva.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“