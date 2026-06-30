uživoPRENOS, HOLANDIJA -MAROKO: Šta radi ovaj čovek, gori Meksiko!?
Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026 nastavlja se utakmicom u Montereju gde se Holandija i Maroko bore za plasman u osminu finala.
Holandija - Maroko 0:0
Drugo poluvreme
Prvo poluvreme
Kraj prvog poluvremena u kome nismo videli gol. Salibari je imao dve kolosalne šanse u sudijskoj nadoknadi, ali još uvek mreže miruju.
45' Još šest minuta nadoknade Ima još vremena da se u prvom poluvremenu promeni rezultat.
44' Prvi udarac Holandije u okvir gola protiv Maroka, i to kakav udarac! Miki van de Ven šutira sa ivice šesnaesterca. Lopta ide pravo u gol, ali Bono je odlično brani. Lopta izlazi van igre, a Holandija će tražiti priliku za gol iz kornera.
37' Nakon nekoliko sjajnih šansi za Maroko, sada je ne terenu ponovo periodu bez većih prilika. Holandija još uvek nije imala nijedan šut u okvir gola. Maroko je to uspeo da uradi dva puta do sada.
24' Idemo na prvu pauzu. Nema golova, ali je ritam vrlo dobar, pa se uskoro mogu očekivati i neke lopte u mrežama.
21' Hakimi! Nova parada! Šut u okvir gola! Verbrugen brani drugi put za manje od minut!
20' Verbrugen spašava Holandiju! Prva velika prilika na utakmici. Našao se u njoj El Ajnaui, koji je posle centaršuta Hakimija iz kornera tukao glavom sa peterca, ali je Verbrugen bio odlično postavljen. I još bolje reagovao.
16' Samervil u prvoj pravoj šansi. U ofsajdu je ofanzivac "lala" ipak! Krisensio Samervil je pobegao Nusairu Mazrauziju na sredini igrališta, stuštio se ka golu, ali se po ulasku u šesnaesterac spetljao, pa nije uspeo ni da šutira ni da proigrao Brajana Brobija. Pomoćni sudija je kasnije signalizirao ofsajd, mada bi gotovo izvesno morao da se aktivira i VAR.
12' Naravno da je tu i Đani Infantino. Sve je "sumnjivije" kako stiže na skoro sve utakmice, čak i u drugim državama, ali nekako mu i dalje uspeva.
7" Gledamo žestok ritam od starta meča, kao što se i očekivalo. Holanđani su za nijansu ozbiljniji i ofanzivniji rival, ali i Maroko kada krene napred deluje opasno.
1' Počinjemo! Utakmica broj četiri šesnaestine finala!
Sastavi
Stadion: Monterej (Gvadalupe, 53.529)
Sudija: Vilton Sampajo (Brazil)
HOLANDIJA (3-4-2-1): Verbrugen - Van Heke, Van Dajk, Ake - Damfris, Gravenberh, De Jong, Van de Ven - Samervil, Gakpo - Brobi
MAROKO (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Diop, Rijad, Mazraui - El Ajnaui, Buadi - Dijaz, Unahi, El Kanus - Saibari
Uoči meča
Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026 nastavlja se utakmicom u Montereju gde se Holandija i Maroko bore za plasman u osminu finala.
Ovo je meč koji obećava da bude jedan od najzanimljivijih u ovoj rundi, s obzirom na to da obe selekcije ulaze u duel sa neverovatnim momentumom.
Holandija je završila takmičenje u Grupi F bez poraza (dve pobede i jedan remi), nakon što je u trećem kolu savladala Tunis sa 3:1 i tako napravila odličnu uvertiru za nokaut fazu. Osvajanjem prvog mesta u grupi po šesti put u poslednjih sedam planetarnih šampionata, „oranje” je zadržalo stopostotan učinak prolaska grupne faze u svih svojih deset učešća na Svetskim prvenstvima.
Dalji plasman deluje vrlo verovatno za holandski tim koji je stigao najmanje do četvrtfinala u pet od poslednjih šest ovakvih nastupa. Izabranici Ronalda Kumana imaju i formu na svojoj strani, jer u nokaut fazu prenose niz od 11 takmičarskih utakmica bez poraza (osam pobeda i tri remija).
Maroko je uspeo da se oporavi nakon primljenog gola u desetom minutu i da savlada Haiti sa 4:2 u trećem kolu, zabeleživši tako svoju prvu pobedu posle preokreta u istoriji svetskih prvenstava (pre toga su imali jedan remi i 11 poraza kada bi prvi primili gol).
Bila je to rekordna utakmica po mnogo čemu za „lavove sa Atlasa”, koji su prvi put u svojoj istoriji postigli četiri gola na jednoj utakmici Mundijala, uz posed lopte od 69% – njihov najveći u jednom meču na ovom takmičenju.
Samo je gol-razlika sprečila tim Mohameda Vabija da završi ispred Brazila u Grupi C. Iako im je ovo tek treće pojavljivanje u nokaut fazi Svetskog prvenstva, Vabi je izjavio da njegov tim veruje da može da osvoji titulu, a niz od osam utakmica bez poraza (pet pobeda i tri remija) od završetka Afričkog kupa nacija u januaru čini ih nezgodnim protivnikom za svaku ekipu.
Ovo je drugi međusobni duel ovih selekcija na Svetskim prvenstvima, nakon pobede Holandije od 2:1 dalekog Mundijala 1994. godine.
Holanđani su bez poraza protiv afričkih selekcija na Svetskim prvenstvima (pet pobeda i jedan remi), dok Maroko traži drugu uzastopnu pobedu protiv evropskih selekcija, nakon što je u grupnoj fazi savladao Škotsku sa 1:0.
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