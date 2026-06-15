PLANETA JE ZGROŽENA! Jeziv potez sudije u VAR sobi bacio senku na Mundijal
BRUKA i sramota!
Australijski fudbalski sudija Šon Evans, koji na Svetskom prvenstvu 2026. obavlja funkciju VAR supervizora, izazvao je oštre reakcije javnosti i optužbe za rasizam nakon što je u direktnom prenosu utakmice između Nemačke i Kurasaoa napravio kontroverzan gest rukom.
Incident se dogodio u Međunarodnom emisionom centru (IBC) u Dalasu. Tokom prenosa meča, koji je završen ubedljivom pobedom Nemačke rezultatom 7:1, kamera je prikazala prostoriju sa VAR timom. Dok su sudije Hamza El Fario i Nikolas Galo sedeli ispred monitora, u pozadini se video Evans kako sa osmehom na licu sklapa palac i kažiprst, dok su ostali prsti bili ispruženi.
Evans je ovaj gest zadržao oko osam sekundi pre nego što se okrenuo, što je odmah pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama. Mnogi korisnici optužili su australijskog arbitra za propagiranje bele nadmoći.
Prema navodima Anti-difamacione lige (ADL), ovaj simbol su prisvojile ekstremno desničarske grupe.
Sličan gest koristio je i australijski terorista Brenton Tarant tokom suđenja za masakr u džamijama u Novom Zelandu 2019. godine, a povezuje se i sa antivladinim pokretom "Three Percenters".
Ponašanje Evansa oštro je osudio i proslavljeni bivši španski sudija Eduardo Ituralde Gonzales, koji je tokom prenosa na radio-stanici Cadena SER bio zgrožen viđenim.
- Prestanite da se ponašate kao idioti i da pravite gestove. Kada vas kamere snimaju, fokusirajte se na posao, a ne na gluposti - izjavio je Gonzales.
Preporučujemo
SKANDAL TRESE SVETSKO PRVENSTVO! Evo šta se desilo Irancima čim su kročili u SAD!
15. 06. 2026. u 06:30 >> 08:31
KAKAV SUNOVRAT! Stigle užasne vesti za Novaka Đokovića pred Vimbldon
15. 06. 2026. u 08:30
CEO SVET U NEVERICI! Ilija dobio brutalne batine pred očima Donalda Trampa
15. 06. 2026. u 07:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SPEKTAKL U DALASU: Holandija započinje avanuturu na Svetskom prvenstvu protiv uvek neugodnih "samuraja"
POSLE dugog čekanja, Holandija konačno započinje svoju avanturu na Svetskom prvenstvu 2026, a prva prepreka u grupi "F" biće uvek neugodni Japan (22.00). Duel na "AT&T stadionu" u Arlingtonu, Teksasu mogao bi odmah da pokaže koliko daleko obe selekcije mogu da doguraju na ovom turniru.
14. 06. 2026. u 08:00
NjUJORK JE ŠAMPION NBA LIGE! Niksi nakon 53 godine osvojili titulu - Džejlen Branson heroj grada
KOŠARKAŠI Njujork Niksa šampioni su NBA lige posle 53. godine pošto su u finalu najjače lige sveta u petoj utakmici slavili protiv San Antonio Sparsa sa 9490.
14. 06. 2026. u 05:31
ŠTA JE BRE OVO? Misteriozna životinja snimljena u Mačvi (VIDEO)
Kratak video, za koji se navodi da je nastao iz vozila na području Mačve.
13. 06. 2026. u 20:49
Komentari (0)