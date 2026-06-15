PLANETA JE ZGROŽENA! Jeziv potez sudije u VAR sobi bacio senku na Mundijal

BRUKA i sramota!

Foto: Printskrin

Australijski fudbalski sudija Šon Evans, koji na Svetskom prvenstvu 2026. obavlja funkciju VAR supervizora, izazvao je oštre reakcije javnosti i optužbe za rasizam nakon što je u direktnom prenosu utakmice između Nemačke i Kurasaoa napravio kontroverzan gest rukom.

Incident se dogodio u Međunarodnom emisionom centru (IBC) u Dalasu. Tokom prenosa meča, koji je završen ubedljivom pobedom Nemačke rezultatom 7:1, kamera je prikazala prostoriju sa VAR timom. Dok su sudije Hamza El Fario i Nikolas Galo sedeli ispred monitora, u pozadini se video Evans kako sa osmehom na licu sklapa palac i kažiprst, dok su ostali prsti bili ispruženi.

@FOXSports @FIFAWorldCup I don’t usually post controversial things but this is unacceptable. Watching the start of Germany vs Curaçao, the Australian replay official Shaun Evans gives the OK sign with his right hand. This is a known white supremacist sign. Please share. pic.twitter.com/5Nq5gfyxmj — James Weyer (@James_Weyer_) June 14, 2026

Evans je ovaj gest zadržao oko osam sekundi pre nego što se okrenuo, što je odmah pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama. Mnogi korisnici optužili su australijskog arbitra za propagiranje bele nadmoći.

Prema navodima Anti-difamacione lige (ADL), ovaj simbol su prisvojile ekstremno desničarske grupe.

Sličan gest koristio je i australijski terorista Brenton Tarant tokom suđenja za masakr u džamijama u Novom Zelandu 2019. godine, a povezuje se i sa antivladinim pokretom "Three Percenters".

Ponašanje Evansa oštro je osudio i proslavljeni bivši španski sudija Eduardo Ituralde Gonzales, koji je tokom prenosa na radio-stanici Cadena SER bio zgrožen viđenim.

- Prestanite da se ponašate kao idioti i da pravite gestove. Kada vas kamere snimaju, fokusirajte se na posao, a ne na gluposti - izjavio je Gonzales.