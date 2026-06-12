CEO REGION JE ZATEČEN! Hrvati ovo nikaku nisu očekivali i to od Srbina

HRVATI gledajju i ne veruju!

gor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izjava bivšeg fudbalera Radeta Bogdanovića, danas jednog od najvatrenijih fudbalskih analitičara u Srbiji, odjeknula je poput bombe u regionu.

Naime, u intervjuu za "Sportal", Bogdanović je otkrio za koga će navijati na Svetskom prvenstvu.

- Moj stav je jasan, navijam za Bosnu i Hercegovinu, navijam i za Hrvatsku. To su naše komšije, na kraju krajeva, ljudi koje poznajemo. Za koga ćete navijati kada vaši ljudi nisu otišli? Neću navijati za Šveđane, Norvežane i Engleze, a ovde su moji Bosanci i Hrvati. Pa za koga ću navijati? Mislim da bi to bilo licemerno. Ali moram da kažem, ako postoje oni koji ne navijaju, čija srca nisu uz njih, to je legitimno, ali nemojte to javno govoriti jer je primitivno - rekao je Bogdanović, a mediji u Hrvatskoj su masovno prenosili ovu izjavu nekadašnjeg fudbalera.

FOTO: Printskrin/Jutjub/Kazneni Prostor Podcast

Inače, Bogdanović je odrastao u sarajevskom Željezničaru, a tokom karijere igrao je za Atletiko Madrid i Verder Bremen, dok je za reprezentaciju SR Jugoslavije zabeležio tri nastupa.