Fudbal

CEO REGION JE ZATEČEN! Hrvati ovo nikaku nisu očekivali i to od Srbina

Новости онлине

12. 06. 2026. u 09:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

HRVATI gledajju i ne veruju!

ЦЕО РЕГИОН ЈЕ ЗАТЕЧЕН! Хрвати ово никаку нису очекивали и то од Србина

gor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izjava bivšeg fudbalera Radeta Bogdanovića, danas jednog od najvatrenijih fudbalskih analitičara u Srbiji, odjeknula je poput bombe u regionu.

Naime, u intervjuu za "Sportal", Bogdanović je otkrio za koga će navijati na Svetskom prvenstvu.

- Moj stav je jasan, navijam za Bosnu i Hercegovinu, navijam i za Hrvatsku. To su naše komšije, na kraju krajeva, ljudi koje poznajemo. Za koga ćete navijati kada vaši ljudi nisu otišli? Neću navijati za Šveđane, Norvežane i Engleze, a ovde su moji Bosanci i Hrvati. Pa za koga ću navijati? Mislim da bi to bilo licemerno. Ali moram da kažem, ako postoje oni koji ne navijaju, čija srca nisu uz njih, to je legitimno, ali nemojte to javno govoriti jer je primitivno - rekao je Bogdanović, a mediji u Hrvatskoj su masovno prenosili ovu izjavu nekadašnjeg fudbalera.

FOTO: Printskrin/Jutjub/Kazneni Prostor Podcast

 

Inače, Bogdanović je odrastao u sarajevskom Željezničaru, a tokom karijere igrao je za Atletiko Madrid i Verder Bremen, dok je za reprezentaciju SR Jugoslavije zabeležio tri nastupa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

FRATAR IZ MOSTARA ZGROZIO CEO REGION! Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svetsko prvenstvo
Fudbal

0 13

FRATAR IZ MOSTARA ZGROZIO CEO REGION! "Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svetsko prvenstvo"

Svetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi samo što nije počelo, a prva utakmica između Meksika i Južne Afrike zakazana je za 11. jun. Kako to obično biva pred velike sportske smotre, fudbal je postao glavna tema svih generacija, ali pažnju javnosti je, umesto sportskih prognoza, privukla jedna oštra i neočekivana izjava iz Mostara.

09. 06. 2026. u 10:05 >> 11:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Da li stres i pad imuniteta utiču na pojavu bradavica?

Da li stres i pad imuniteta utiču na pojavu bradavica?