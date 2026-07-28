VUČIĆ BRINE O SVOM NARODU! Pomoć penzionerima, snižene cene lekova, a svim punoletnim građanima novac od ovog datuma
POTPREDSEDNIK Vlade i ministar finansija, Siniša Mali, izjavio je juče u Skupštini Srbije da će država i ove godine pokazati brigu prema građanima, kroz isplatu više vrsta jednokratnih pomoći građanima.
On je to rekao na kraju današnjeg rada u Skupštini Srbije gde se raspravljalo o nepoverenju Vladi, dodavši da je briga o građanima za vladu najvažnija.
- Kao što je predsednik Vučić najavio, već u septembru ide isplata jednokratne pomoći svim našim najstarijim sugrađanima. Neki penzioneri dobiće 35.000 dinara, neki će dobiti 27.500 dinara, neki će dobiti 20.000 dinara, ali će svaki naš najstariji sugrađanin dobiti jednokratnu pomoć iz budžeta Vlade Republike Srbije. Takođe ćemo isplatiti i sve one koji primaju socijalnu pomoć, sve one koji primaju borački dodatak, sve one koji ne primaju borački dodatak, ali su u registru boraca, i na takav način, naravno, izaći u susret i onima prema kojima je naša briga najpotrebnija - rekao je Mali.
I ove godine, dodaje Mali, Vlada pokazuje ono što je za njih najvažnije, a to je briga o ljudima.
- Samo za 3 ili 4 dana od danas, imaćete i sniženje lekova u svim apotekama u Republici Srbiji... Već smo doneli odluku da podelimo 30.000 vaučera po 10.000 dinara za letovanje u našoj Srbiji, od toga korist imaju svi građani Srbije, a ono što nas posebno čeka, to je 22. septembar. 22. septembra, svim punoletnim građanima u našoj Srbiji, isplatićemo po 6.000 dinara kao znak pažnje, kao pokazatelj brige prema njima, kao na kraju krajeva pokazatelj snage naše - rekao je Mali.
Naveo je da su poreski prihodi države veći nego što je planirano, za više od 40 milijardi dinara u prvih sedam meseci ove godine.
Mali je podsetio da je država od epidemije korone virusa 2020. godine u više navrata građanima isplaćivala različite vrste novčanih pomoći.
BONUS VIDEO: Dačić pustio u Skupštini kako se zaista čuje zvučni top
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NA PRAGU NOVA ODLUKA O POVLAČENjU PRIZNANjA TZV. KOSOVA: "Odluka o priznanju lažne države doneta je protivno volji većine građana"
Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio da će uputiti zvaničnu inicijativu za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznanju samoproglašene države Kosovo.
27. 07. 2026. u 15:35
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KAMERA OSTALA UPALjENA: Pobegao od medveda na Tari na drvo, a onda ga je ugledao odozdo (VIDEO)
NA PLANINI Tara ljubitelji prirode su nedavno, prilikom šetnje, sreli medveda, objavljeno je u Fejsbuk grupi "Ljubitelji planine Tare".
26. 07. 2026. u 12:14 >> 13:15
Komentari (0)