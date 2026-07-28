Ekonomija

VUČIĆ BRINE O SVOM NARODU! Pomoć penzionerima, snižene cene lekova, a svim punoletnim građanima novac od ovog datuma

Танјуг

28. 07. 2026. u 07:48

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POTPREDSEDNIK Vlade i ministar finansija, Siniša Mali, izjavio je juče u Skupštini Srbije da će država i ove godine pokazati brigu prema građanima, kroz isplatu više vrsta jednokratnih pomoći građanima.

ВУЧИЋ БРИНЕ О СВОМ НАРОДУ! Помоћ пензионерима, снижене цене лекова, а свим пунолетним грађанима новац од овог датума

Foto: AI generated/Gemini

On je to rekao na kraju današnjeg rada u Skupštini Srbije gde se raspravljalo o nepoverenju Vladi, dodavši da je briga o građanima za vladu najvažnija.

- Kao što je predsednik Vučić najavio, već u septembru ide isplata jednokratne pomoći svim našim najstarijim sugrađanima. Neki penzioneri dobiće 35.000 dinara, neki će dobiti 27.500 dinara, neki će dobiti 20.000 dinara, ali će svaki naš najstariji sugrađanin dobiti jednokratnu pomoć iz budžeta Vlade Republike Srbije. Takođe ćemo isplatiti i sve one koji primaju socijalnu pomoć, sve one koji primaju borački dodatak, sve one koji ne primaju borački dodatak, ali su u registru boraca, i na takav način, naravno, izaći u susret i onima prema kojima je naša briga najpotrebnija - rekao je Mali.

I ove godine, dodaje Mali, Vlada pokazuje ono što je za njih najvažnije, a to je briga o ljudima.

FOTO: N. Skenderija

- Samo za 3 ili 4 dana od danas, imaćete i sniženje lekova u svim apotekama u Republici Srbiji... Već smo doneli odluku da podelimo 30.000 vaučera po 10.000 dinara za letovanje u našoj Srbiji, od toga korist imaju svi građani Srbije, a ono što nas posebno čeka, to je 22. septembar. 22. septembra, svim punoletnim građanima u našoj Srbiji, isplatićemo po 6.000 dinara kao znak pažnje, kao pokazatelj brige prema njima, kao na kraju krajeva pokazatelj snage naše - rekao je Mali.

Naveo je da su poreski prihodi države veći nego što je planirano, za više od 40 milijardi dinara u prvih sedam meseci ove godine.

Mali je podsetio da je država od epidemije korone virusa 2020. godine u više navrata građanima isplaćivala različite vrste novčanih pomoći.

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