OVO JE SESTRA ARINE SABALENKE! Lepotica, ima zanimljivo ime! Prvi put pokazala u javnosti i majku, sada su napravile zajedničke fotke (FOTO)
Najbolja teniserka sveta ima mlađu sestru Tonečku.
Arina Sabalenka ne beleži sjajne rezultate od početka sezone. Iako čvrsto drži VTA tron, nije uspela Beloruskinja da trijumfuje ni na jednom od prethodna tri grend slema.
Zato je rešila da ostavil reket sa strane i napuni baterije, uživajući u krugu najdražih, te je posetila porodicu u Minsku. Baš retko navijači imaju priliku da vide njene najbliže, pa je Arina posle dugo vremena pokazala i rođenu sestru Tonečku. Reč je o tinejdžerki koju krije od očiju javnosti, budući da ima samo 17 godina.
Objavila je zajednički snimak sa njom na njenom "TikTok" nalogu gde plešu, igraju i uživaju uz opis "Sestra, sestra". Njihov snimak je oduševio mnoge na društvenim mrežama.
"Zanima me kako će moj verenik Jorgos da reaguje i da vidim šta misli. Želim da razbijem stereotipe o našem gradu, našoj zemlji i da mu ih pokažem u najlepšem svetlu. Srećna sam što ću ići kući, da vidim baku, porodicu, da udahnem malo vazduha", rekla je Sabalenka u jednom intervjuu tokom Vimbldona.
Prva teniserka sveta je istovremeno objavila i zajedničku porodičnu fotografiju. Na slici je i njena majka Julija koju takođe publika nema priliku da vidi u javnosti. Njen otac Sergej je preminuo 2019. godine i bio je jedan od najzaslužnijih što je uopšte odlučila da se bavi tenisom.
Očigledno da je ovo bio momenat upoznavanja svog verenika Jorgosa Frangulisa sa njenom domovinom, gradom i širom familijom. Po svoj prilici, stigao je u pravo vreme, jer su posle predaha produžili da se kupaju na Mikonosu.
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