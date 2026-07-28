Svet

"KAKO UBITI MELANIJU TRAMP": Iranci objavili jeziv snimak, na meti pretnji i Donaldov sin Baron (VIDEO)

В.Н.

28. 07. 2026. u 08:12

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VIDEO koji je objavljen u Iranu, a koji se u međuvremenu masovno deli na društvenim mrežama, izazvao je oštre reakcije jer prikazuje hipotetičke scenarije o tome kako bi prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, mogla biti ubijena.

КАКО УБИТИ МЕЛАНИЈУ ТРАМП: Иранци објавили језив снимак, на мети претњи и Доналдов син Барон (ВИДЕО)

Foto: Profimedia/Douliery Olivier/ABACA, Abaca Press

Snimak, koji se pripisuje iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, sadrži reference na njeno kretanje, predloge za moguće napade, ali i direktne pretnje upućene njenom sinu, Baron Tramp.

Prema dostupnim informacijama, video je prvobitno objavila iranska novinska agencija Tasnim, koja se smatra bliskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC). Pod naslovom "Kako ubiti Melaniju Tramp", snimak nastoji da, kako se tvrdi, prikaže "slabosti" prve dame SAD, predstavljajući različite moguće scenarije terorističkog napada ili pokušaja atentata.

Sadržaj koristi informacije koje su već javno dostupne, uključujući kodna imena Donald Trump i Melanije Tramp, kao i snimke njene kolone vozila i delova Njujorka u kojima navodno često kupuje.

U videu se pominju i modne kuće koje Melanija Tramp navodno posećuje, uz tvrdnju da bi njene kupovine mogle predstavljati "pogodne mete za operacije globalnih boraca za slobodu". U jednom delu snimka čak se spominje mogućnost upotrebe nervnog agensa za kontaminaciju odeće koju bi mogla da kupi.

Na samom kraju videa upućena je i direktna pretnja Baronu Trampu.

"Ovo je samo početak. Barone Trampe, čekaj nas", navodi se u poruci.

I Melanija i Baron Tramp nalaze se pod stalnom zaštitom američke Tajne službe.

Istovremeno, sve ključne nekretnine porodice Tramp, uključujući Belu kuću, Tramp tauer u Njujorku, golf klub u Bedminsteru i Mar-a-Lago na Floridi, imaju pojačane mere bezbednosti.Prema navodima američkih medija, ni Bela kuća ni američka Tajna služba nisu odmah odgovorile na zahteve za komentar povodom spornog snimka.

Pretnje upućene porodici američkog predsednika, kako se navodi, pojačale su se od početka sukoba sa Iranom.

Prošle nedelje su u više delova Teherana postavljeni bilbordi sa pozivima na smrt Donalda Trampa i članova njegove porodice, uključujući Melaniju Tramp, Donalda Trampa Mlađeg, Ivanku, Erika, Tifani i Barona. Centralni slogan na bilbordima glasio je: "Krv za krv".

Melanija Tramp je u poslednje vreme značajno ograničila javne nastupe. Nedavno nije prisustvovala večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, a izvor blizak prvoj dami naveo je da je razlog njenog odsustva bio "sukob u rasporedu".

(Telegraf)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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