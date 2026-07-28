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POTRESNI PRIZORI: Narod se okupio u čast tragično stradalih planinara iz BiH, odali im počast na poseban način (VIDEO)

В.Н.

28. 07. 2026. u 07:59

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STOTINE građana okupile su se u ponedeljak uveče na Kamberovića polju u Zenici kako bi odale počast petorici planinara iz Bosne i Hercegovine koji su tragično izgubili život tokom uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope.

ПОТРЕСНИ ПРИЗОРИ: Народ се окупио у част трагично страдалих планинара из БиХ, одали им почаст на посебан начин (ВИДЕО)

Foto: Fejsbuk/Trio Fanstastiko

Kako piše Kliks.ba, komemorativno okupljanje počelo je u 19 časova, nakon čega su učesnici krenuli ka Jalijskom mostu.

Na tom mestu u reku Bosnu spušteno je cveće u znak sećanja na nastradale planinare, dok je minut tišine bio posvećen njihovim životima i uspomeni koju su ostavili iza sebe.

Nakon odavanja pošte usledila je simbolična memorijalna trka duga pet kilometara.

Svaki pređeni kilometar predstavljao je jedan od pet izgubljenih života, čime su učesnici želeli da na dostojanstven način iskažu poštovanje prema stradalim planinarima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Skupu su prisustvovali članovi planinarskih društava, sportisti, rekreativci, prijatelji i poznanici poginulih, kao i veliki broj građana Zenice. Okupljeni su zajedničkim prisustvom poslali poruku solidarnosti porodicama nastradalih i pokazali da sećanje na njihove sugrađane neće izbledeti.

Tišina, cveće na površini reke Bosne i kolona učesnika koji su zajedno prešli memorijalnu trasu ostavili su snažan utisak na sve prisutne. Veče u Zenici proteklo je u znaku tuge, poštovanja i zajedništva, uz poruku da će uspomena na petoricu planinara živeti kroz ljude koji su ih poznavali i delili njihovu ljubav prema planinama.

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