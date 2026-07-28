Košarka

CELA HALA JE ZANEMELA! Evo kako se povredio sin Predraga Danilovića

М.П.

28. 07. 2026. u 07:08

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MUK u dvorani nakon užasne povrede Vuka Danilovića u trijumfu Srbije protiv Danske u trećem kolu Evropskog prvenstva - 74:66.

ЦЕЛА ХАЛА ЈЕ ЗАНЕМЕЛА! Ево како се повредио син Предрага Даниловића

Foto: Printskrin

Na početku drugog, Danska je povela 39:33, a tom prilikom dogodila se i užasna situacija. Naime, jedan od najboljih košarkaša ove generacije u redovima "orlova" Vuk Danilović povredio se prilikom duela sa Artoengbeom Uagboeom.

Rival je tom prilikom postigao poene, a sin proslavljenog košarkaša Predraga Danilovića uhvatio se za nogu posle izuzetno nezgodnog pada. Nije izgledalo nimalo dobro.

Nakon što se pridigao posle jednog minuta, Vuk Danilović je na jednoj nozi, uz pomoć kolega i članova stručnog štaba ispraćen na klupu. Nadamo se da će naknadne vesti biti dobre...

Ostaje da se vidi koliko je povreda teška i koliko će Danilović biti van terena.

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