FRATAR IZ MOSTARA ZGROZIO CEO REGION! "Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svetsko prvenstvo"

Svetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi samo što nije počelo, a prva utakmica između Meksika i Južne Afrike zakazana je za 11. jun. Kako to obično biva pred velike sportske smotre, fudbal je postao glavna tema svih generacija, ali pažnju javnosti je, umesto sportskih prognoza, privukla jedna oštra i neočekivana izjava iz Mostara.

Foto: YouTube/University of Mostar Television / SUM TV

Veliku buru i bes navijača izazvao je mostarski gvardijan (starešina franjevačkog samostana) i župnik, fra Mario Knezović. Komentarišući uspeh Bosne i Hercegovine koja je, uz Hrvatsku, jedina reprezentacija s Balkana koja je obezbedila vizu za Mundijal, Knezović nije birao reči.

Gostujući u jednoj emisiji, fra Mario Knezović je otvoreno osporio značaj istorijskog uspeha "Zmajeva", ističući da je novi format takmičenja obezvredio plasman.

- Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svetsko prvenstvo, nije istina. Kriterijum za Svetsko prvenstvo je da tamo idu 32 reprezentacije, a onda su se ovi zbog love dosetili, hajde da povećamo na 48. To je dodatno, ovo je socijalni šešir bio za sirotinju i ne znam ni ja za koga - rekao je fra Mario Knezović u jednoj emisiji.

Njemu je najteze palo sto se Bosna kvalifikovala na svjetsko 😅🤣 pic.twitter.com/g66GhQxn7C — DosSandzos (@DosSandzos_) June 8, 2026

Smatra da plasman Bosne i Hercegovine na Svetsko prvenstvo ne može da se poredi sa onim iz 2014. godine u Brazilu, pošto je sada bilo lakše otići na Mundijal - čak iako je to recimo podrazumevalo izbacivanje Velsa, pa BiH.

- Sledeće prvenstvo će kažu biti već sa 64. Znači kriterijum je nikakav. I ne možemo govoriti da je uspeh Bosne i Hercegovine 2026. kao 2014. kada se tada BiH na pravi način plasirala u Brazil među 32 reprezentacije. To je plasman, ovo je drugo laž, šarena laža - dodao je on.

Bosna i Hercegovina će igrati u grupi "B" zajedno sa Kanadom, Katarom i Švajcarskom, pa joj se daju dobre šanse da može da prođe u narednu fazu.