IZ VOJVODINE GRME NAKON FINALA KUPA! "I pravim zvezdašima je neugodno, jedan čovek pokvario sve"

Vojvodina je imala sve u svojim rukama u finalu Kupa Srbije, ali je Crvena zvezda nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca došla do trofeja

Miroslav Tanjga bio je utučen nakon poraza svoje ekipe, a direktno je okrivio sudiju Pavla Ilića za ovakav ishod utakmice.

- Svi ste bili toliko skoncentrisani da ste mogli da primetite o čemu se radi. Pre svega, čestitam Zvezdi – bolje su šutirali penale i kao timu ne mogu da zamerim ništa. Što se tiče suđenja, svako na ovom stadionu mogao je da ne primeti o čemu se radi. Bili smo potkradeni od prvog minuta i pravim zvezdašima je neugodno. Ukazivali su na mogućnost svega toga, nepažnjom sudije koja je sudila. Nema kvaliteta da bi sudio utakmicu. Nisam verovao u te radnje, mislio sam da treba čoveka pustiti da sudi, ali nisam bio u pravu. Nije dorastao finalu, sve je bilo suđeno u korist Zvezde, uprkos tome smo stigli do nerešenog rezultata. To je rezime utakmice, što je ostavilo utisak na ljude na stadionu. Zvezdi sve čestitke – borili su se do kraja, bili su više skoncentrisani, zasluženo su uzeli trofej. Dosta sam prazan posle jedne ovakve utakmice, kad vam dođe jedan čovek i pokvari celu utakmicu, doživljaj... Bilo je volje i želje, za ikakav posao dalje, sve što smo uradili padne u vodu zbog nečijih interesa, kao da niko drugi ne postoji nego samo... Nećemo o tome, vruća je glava. Mojim momcima svaka čast, izgarali su, igrali su dobro, ali uvek ima neka viša sila, šta da radimo.

Priznao je i da je u drugom poluvremenu njegova ekipa pala, ali se još jednom osvrnuo na suđenje:

- Slažem se, energetski smo pali. Vraćam se na sudije - kada smo imali malo da se odvojimo, misleći da ćemo da dobijemo faulove, nismo ih dobijali, igrači su počeli da gube nadu. Pali smo, malo smo se uvukli u šesnaesterac, ne znam šta bih rekao. To je za dublju analizu. Posle 2:0, upozoravao sam da će to biti veliki pritisak na sve što se dešava na terenu, nijedan nije suđen, za razliku od njih. Malo su pali na moralnom planu, veliki je pritisak bio, nema šta tu mnogo da pametujem, šutirali smo na kraju loše penale.

Prokomentarisao je i zbog čega je pravio određene promene u drugom delu igre, razlog je jasan:

- Aleksa je ušao u utakmicu povređen, videlo se da je pao u nekom ritmu u zadnjih desetak minuta prvog poluvremena. Povrede su uticale skoro na sve zamene.

- Utakmica se igra 90 minuta, u ovom slučaju 100 minuta. Nismo imali odgovor na Enema, skočio je dosta dobro, lopta se odbila njima. Nema tu objašnjenja. Nije za pohvalu, a nije ni ugodno.

Osvrnuo se i na to šta je bilo ključno da Vojvodina ne odgovori Zvezdi u drugom poluvremenu:

- Prvo poluvreme smo gazili i igrali odlično. To smo hteli. Nestala je energija, pored toga, imali smo i dve povrede, menjali smo igrače. Aleksa je ušao sa problemima u utakmicu, Savićević je osetio bol, isto kao i Vidosavljević. Kalkulisali smo... Više smo se povukli, nismo mogli da igramo agresivno, s obzirom na suđenje, verovatno bi bio neki crveni karton, ali smo dobili golove kakve smo dobili.

Otvorio je dušu Tanjga:

- Moramo biti iskreni, ne možete da dominite protiv Zvezde u svih 90 minuta. Kao prvo energetski, Zvezda se malo probudila, to je sve splet okolnosti. Mi na klupi nemamo iskusnije igrače, dok smo mogli da izdržimo... Nismo faul dobili, uticalo je na igrače, da ste videli scene u poluvremenu, kukaju, plaču, pričaju o sudijama. Rekao sam da ne igramo protiv sudija, nego protiv Zvezde. Pali smo u drugom poluvremenu, dobili smo dva gola, na iznuđenim greškama, zbog pritiska koji su oni vršili. Ne umanjujem pobedu Zvezde.

Otkrio je i kakva je bila taktika kod penala:

- Mi smo odredili prvih pet, posle bi se išlo po osećaju. Mi smo se dogovorili da ide on, tako šutira... Penal je lutrija, tako je kako je, možemo da žalimo što nije neko drugi šutirao.