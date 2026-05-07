GORI HUMSKA! Da li se to legendarni fudbaler vraća u Partizan?

KAKVA bi to bomba bila!

Crnogorski napadač Stevan Jovetić potvrdio je da napušta Kipar nakon dve godine, što je dodatno podgrejalo maštu navijača Partizana.

Iskusnog napadača želi Partizan u ulozi sportskog direktora, a razlaz sa Omonijom bi mogao da ubrza povratak u Humsku. Ugovor sa klubom sa Kipra mu ističe 31. maja, do kraja kiparskog prvenstva ostala su tri kola, pa je Jovetić obavestio javnost da će utakmica sa AEK-om iz Larnake biti njegova poslednja u zeleno-belom dresu posle dve sezone.

Od navijača kluba iz Nikozije oprostio se emotivnom porukom na društvenim mrežama, naglasivši da je ispunio sve što je obećao prilikom dolaska.

"Kada sam potpisao za Omoniju obećao sam da ću dati maksimum za ovaj dres i odlazim uzdignutog čela, sa trofejom! Za moju braću iz svlačionice: hvala vam za sve bitke, osmehe i uspomene. Za trenere: hvala vam što ste verovali u mene. Za navijače: vi ste duša ovog kluba. Moram da vas obavestim da je moja priča sa Omonijom stigla do kraja. Vidimo se svi u nedelju na mojoj poslednjoj utakmici, gde ćemo zajedno podići pehar", poručio je Stevan Jovetić putem Instagrama.

Nekadašnji as Mančester sitija, Intera i Fiorentine tokom dve sezone na Kipru, Jovetić je na 65 utakmica upisao 17 golova i 16 asistencija. Plan mu je bio da produži karijeru na još godinu dana, ali je navodno promenio planove nakon što mu je uprava Partizana predočila mogućnost da postane sportski direktor i pomogne voljenom klubu. Jovetić je zainteresovan za povarak u Humsku, tokom narednih dana videćemo kako će se razvijati plan crno-belih da u Humsju vrati ljubimca navijača.

Podsećamo da situacija u klubu nije sjajna, mesecima već traje haos, rukovodstvo je podeljeno na dve strane, potpredsednik zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović distancirao se, od druge strane koju predvodi predsednik Rasim Ljajić. Ali, promene bi uskoro trebalo da uslede, jer će Skupštine kluba biti održana 1. juna, pa će tada biti jasno da li će Partizan u novu sezonu ući predvođen Mijatovićem ili Ljajićem.

