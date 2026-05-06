NEOČEKIVANI "OKRŠAJ": Novak Đoković ukrstio pesnice sa momkom koji ga je obožavao od detinjstva (FOTO)

Novak Đoković odavno nije igrao tenis. Sada je rešio da mu se vrati, ali taj povratak protiče uz neke neočekivane scene.

CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Otkako je početkom marta posle dve pobede nad teniserima izvan Top 50 izgubio od Džeka Drejpera na mastersu u Indijan Velsu (rezultat je bio 6:4, 4:6, 6:7(5) za Britanca, tada 14. igrača sveta), Nole je propuštao takmičarske nastupe, čekajući "pravi trenutak" da se vrati.

Procenio je da je to baš sada, u Rimu.

Iz više razloga.

Najveći je, naravno, zalet za Rolan Garos, jer se i rimski turnir igra na šljaci, kao i pariski grend slem. A možda je i dodatni motiv to što bi Janik Siner mogao da u Rimu, samo samo 24 godine, kompletira ono što je Novak uspeo tek u završnoj trećini svoje karijere, da osvoji sve turnire iz masters serije 1000.

Bilo kako bilo, Đoković je u "večni grad" stigao nekako bez pompe, što možda i ne čudi - ove godine je odigrao samo dva turnira i mnogi su ga već "otpisali" (iako to baš nije najmudrije raditi sa čovekom koji je vlasnik mnogih teniskih rekorda), a onda - iznenađenje.

Sinoć je izašao na teren Foroa Italika kako bi odradio trening meč - sa 26-godišnjim Argentincem Tomasom Martinom Ečeverijom.

Na kraju su pozirali - ukrštenih pesnica:

Tomas Martin Ečeveri i Novak Đoković na ATP mastersu u Rimu

Argeninac je svojvremeno prizanao da mu je Novak idol:

- On je glavni razlog zašto sam počeo da igram tenis. Kada sam prešao na druge rekete, objasnio sam to time da su mi potrebni Đokovićevi reketi – izjavio je Ečeveri na Rolan Garosu 2023..

Kad je osvojio prvi ATP poen, Ečeveri je na društvenim mrežama postavio svoj portret uz napis da Novak ima 12.900, a on 1 i napisao da mu nedostaje još 12.899 da ga stigne. Kasnije je ažurirao računicu: Novak 8.420, on 714, pa se konto sveo na nedostatak od 7.706.

- Možda ću moći uskoro da objavim novu, narednih meseci, ako budem uspem da uđem u prvih 20 – poručio je raspoloženi Argentinac.

Od tog cilja nije daleko, trenutno je 26. teniser sveta.

I od ove sedmice je najbolje plasirani Argentinac, ispred Fransiska Serundoloa (27.), Martijana Navoena (44), Romana Andresa Buručage (56.), Kamilja Uga Karabelija (61.), Sebastijana Baeza (65.) i svih drugih.

Novak je nastavio tradiciju druženja sa argentinskim teniserima, jer je već legendarno postalo prijateljstvo sa Huanom Martinom del Potrom, šta li će tek biti kada počne sam turnir... saznaće se uskoro.

A biće vrlo zanimljivo, jer...

ATP masters u Rimu 2026 - kakav žreb!

Podsetimo, Novak Đoković je dobio rivale za Masters u Rimu. Ono što je jako bitno, Srbin se sa Janikom Sinerom ne može sresti pre finala, ali ima drugih "mina". Kada je o žrebu reč, Italijani su se pobrinuli da "Nole ne bude miljenik sreće".

U Srbinovoj četvrtini žreba se nalaze od nosilaca: uz Sinera ljubimac rimske publike Lorenco Museti, pa na šljaci baš nezgodan Kasper Rud, pa momak koji mnoge može da iznenadi Jirži Lehečka, pa jedan od trojice najopasnijih ruskih tenisera, član Top 20 Karen Hačanov, ali i Fransisko Serundolo kao i Artur Rinderkneš.

A prvi rival Novaka Đokovića na povratničkom mastersu biće Marton Fučovič ili kvalifikant. Mađar je poznat kao odličan igrač na šljaci. pa Srbinu neće biti ni malo lako.

Nakon toga bi potencijalno mogao da odmeri snage sa Ugom Umberom ili Arturom Rinderknešom, a onda sa Lehečkom ili Hačanovim.

Ako i to "preživi" srpski as se ukršta u četvrtfinalu sa Lorencom Musetijem koji je vodio sa 2:0 protiv Đokovića na Australijan openu pre nego što je predao zbog povrede. Ili možda sa Kasperom Rudom. Museti je prošle godine igrao barem polufinale svakog turnira na šljaci, dok je Rud dvostruki finalista Rolan Garosa i osvajač mastersa u Madridu prošle godine. Sve na ovoj podlozi na kojoj se i u Rimu igra.

U polufinalu bi Novaka mogli da ga sačekaju Aleksander Zverev, Aleks de Minor, "novi španski Rafa" Rafael Hodar, Aleksander Bublik ili Tomi Pol, ukoliko naravno ne dođe do nekog još većeg iznenađenja.

Tek u finalu bi mogao da izađe na crtu Sineru.

Podsećanja radi, Janik Siner je u nedelju ispisao istoriju osvajanjem rekordne pete uzastopne ATP Masters 1000 titule na turniru u Madridu.

