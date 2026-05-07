NIKOLA JOKIĆ GLEDA I NE VERUJE! Do juče ga je hranio, a sada je on odlučio da ga "ujede za srce"

TRESE se Kolorado!

Puleni trenera Dejvida Adelmana su se obrukali u prvoj rundi plej-ofa Zapadne konferencije, izgubili su od oslabljene Minesote i ekipu čeka radikalna rekonstrukcija.

Glavne operativce ekipe Bena Tenzera i Džonatana Volasa čeka mnogo posla. Američki mediji prenose da je siguran samo Nikola Jokić koji bi trebalo da potpiše novi četvorogodišnji ugovor. Iako se prethodnih dana nagađalo da bi među prvima Denver mogao da napusti Eron Gordon, jedan od najbolji prijatelja Nikole Jokića, to se verovatno neće desiti. Ko zna, možda je i Srbin urgirao, obožava da igra sa Gordonom.

Što se nije desilo prošlog leta sa Majklom Porterom Džuniorom, koga su Nagetsi trejdovali, a on im to nije zaboravio.

- Da sam bio tamo, mislim da bi to bilo malo drugačije. Bilo je čudno, svakako. Razgovarao sam s njom (pokazuje na voditeljku Selin Pauel) ranije i rekao: 'Nekako se osećam kao hejter, pomalo'. Gledam seriju i razmišljam - to su moji momci u timu, želim da im ide dobro. Ali ne mogu u potpunosti da navijam za njih jer su me trejdovali. I onda je to čudan osećaj, jer se osećam kao hejter, iskreno - rekao je bivši košarkaš Denvera.

Pre samo nekoliko meseci je Nikolu Jokića dizao u nebesa.

- Stalno sam slušao Montea Morisa kako mi govori: "Brate, ti ne razumeš. Jokić bi mogao da daje 50 poena svako veče kad bi hteo". Ja to nisam video odmah na treninzima. On je jednostavno takav, može da dodaje, ne mora stalno da dominira. Ali onda su krenule utakmice i ja sam počeo da shvatam: "Čoveče, ovo je nestvarno." Nikada nisam video igrača koji to radi na takav način.

Podsećanja radi, Majkl Porter Džunior letos je iz Denvera otišao u Bruklin, tvrdi da mu je u novoj sredini sjajno. Tokom minule sezone je ubacivao 24,2 poena, imao je i 7,1 skok, odnosno tri asistencije i 1,1 ukradenu loptu. Statistika je znatno bolja nego pre godinu dana kad je za 33,7 minuta ubacivao 18,2 poena, imao je i sedam uhvaćenih lopti i 2,1 podeljenu loptu.