NOVAK ĐOKOVIĆ ZABRINUO NAVIJAČE: Ovo se desilo u Rimu (VIDEO)

Novak Đoković odavno nije igrao tenis. Sada je rešio da mu se vrati, ali taj povratak nije zasad onakav kakvom se nadaju njegovi navijači.

Jer, Srbin više nije mlad koliko njegovi glavni konkurenti, a sa velikim stažom u "belom sportu" idu i određeni fizički problemi.

Izgleda da jedan takav Đoković trenutno ima sa - laktom.

I na današnji rimski trening došao je sa zaštitom upravo oko lakta, zbog kog je u jednom trenutku zatražio i manju medicinsku pomoć.

— Larik (@RehanLarik) May 5, 2026

Ipak, strepnju njegovih navijača brzo su odmenili povici zadovoljstva, jer je Novak nedugo posle te situacije "zagospodario terenom".

"Igrao" je ove srede protiv Artura Fisa i... imao neke odlično izgrađene poene:

— Arimiyaw Iddrisu (@ArimiyawAMI) May 6, 2026

Pritom, sve se odvijalo kao da je takmičarski meč u pitanju, jer je ogroman broj ljudi došao da gleda Noletov trening u prestonici Italije:

— Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2026

— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) May 6, 2026

So many fans simply watching a Djokovic practice match! 👌👏🫶

Među njima su bili i prvotimci rimskog Lacija, Danci Isaksen i Provstgard:

Isaksen and Provstgaard (the two Danish Lazio players) attend Novak Djokovic's training sessions

— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) May 6, 2026

Otkako je početkom marta posle dve pobede nad teniserima izvan Top 50 izgubio od Džeka Drejpera na mastersu u Indijan Velsu (rezultat je bio 6:4, 4:6, 6:7(5) za Britanca, tada 14. igrača sveta), Nole je propuštao takmičarske nastupe, čekajući "pravi trenutak" da se vrati.

Procenio je da je to baš sada, u Rimu.

Iz više razloga.

Najveći je, naravno, zalet za Rolan Garos, jer se i rimski turnir igra na šljaci, kao i pariski grend slem. A možda je i dodatni motiv to što bi Janik Siner mogao da u Rimu, samo samo 24 godine, kompletira ono što je Novak uspeo tek u završnoj trećini svoje karijere, da osvoji sve turnire iz masters serije 1000.

Bilo kako bilo, Đoković je u "večni grad" stigao nekako bez pompe, što možda i ne čudi - ove godine je odigrao samo dva turnira i mnogi su ga već "otpisali" (iako to baš nije najmudrije raditi sa čovekom koji je vlasnik mnogih teniskih rekorda), ali i dalje je magnet za publiku, što svedoče i pomenute scene sa Fora Italika

Šta li će tek biti kada počne sam turnir... saznaće se uskoro.

A biće vrlo zanimljivo, jer...

ATP masters u Rimu 2026 - kakav žreb!

Podsetimo, Novak Đoković je dobio rivale za Masters u Rimu. Ono što je jako bitno, Srbin se sa Janikom Sinerom ne može sresti pre finala, ali ima drugih "mina". Kada je o žrebu reč, Italijani su se pobrinuli da "Nole ne bude miljenik sreće".

U Srbinovoj četvrtini žreba se nalaze od nosilaca: uz Sinera ljubimac rimske publike Lorenco Museti, pa na šljaci baš nezgodan Kasper Rud, pa momak koji mnoge može da iznenadi Jirži Lehečka, pa jedan od trojice najopasnijih ruskih tenisera, član Top 20 Karen Hačanov, ali i Fransisko Serundolo kao i Artur Rinderkneš.

A prvi rival Novaka Đokovića na povratničkom mastersu biće Marton Fučovič ili kvalifikant. Mađar je poznat kao odličan igrač na šljaci. pa Srbinu neće biti ni malo lako.

Nakon toga bi potencijalno mogao da odmeri snage sa Ugom Umberom ili Arturom Rinderknešom, a onda sa Lehečkom ili Hačanovim.

Ako i to "preživi" srpski as se ukršta u četvrtfinalu sa Lorencom Musetijem koji je vodio sa 2:0 protiv Đokovića na Australijan openu pre nego što je predao zbog povrede. Ili možda sa Kasperom Rudom. Museti je prošle godine igrao barem polufinale svakog turnira na šljaci, dok je Rud dvostruki finalista Rolan Garosa i osvajač mastersa u Madridu prošle godine. Sve na ovoj podlozi na kojoj se i u Rimu igra.

U polufinalu bi Novaka mogli da ga sačekaju Aleksander Zverev, Aleks de Minor, "novi španski Rafa" Rafael Hodar, Aleksander Bublik ili Tomi Pol, ukoliko naravno ne dođe do nekog još većeg iznenađenja.

Tek u finalu bi mogao da izađe na crtu Sineru.

Podsećanja radi, Janik Siner je u nedelju ispisao istoriju osvajanjem rekordne pete uzastopne ATP Masters 1000 titule na turniru u Madridu.

