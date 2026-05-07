PREOKRET NA BLISKOM ISTOKU: Tramp prekinuo operaciju, saveznici mu okrenuli leđa

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp privremeno je obustavio plan pod nazivom "Projekat sloboda", čiji je cilj bio da se osigura bezbedni prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije, izjavili su američki zvaničnici.

Prema navodima iz Vašingtona, ključni saveznik u regionu privremeno je ograničio korišćenje svojih vojnih baza i vazdušnog prostora američkim snagama, što je otežalo sprovođenje plana i dovelo do njegove pauze, preneo je NBC.

Operacija je bila osmišljena kao odgovor na napetosti u Ormuskom moreuzu i navodne iranske poteze u tom strateški važnom pomorskom pravcu, a američka vojska je već počela pripreme za obezbeđivanje tranzita brodova.

Međutim, regionalni saveznici, uključujući Saudijsku Arabiju i druge zemlje Zaliva, izrazili su zabrinutost zbog nedovoljne koordinacije, dok su diplomatski izvori naveli da su kontakti u vezi sa operacijom tek naknadno intenzivirani.

Uprkos pauzi operacije, američka vojska zadržava značajno vojno prisustvo u regionu, uključujući borbene avione, tankere i protivvazdušne sisteme u bazama u Zalivu.

Vašington i Teheran nastavljaju diplomatske kontakte uz posredovanje trećih zemalja, dok se razmatraju novi predlozi za deeskalaciju sukoba.

Američki zvaničnici navode da bi eventualni sporazum mogao da utiče na dalji tok operacija u regionu, uključujući i status Ormuskog moreuza.

(Tanjug)