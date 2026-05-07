Fudbal

KAO NIKADA PRE! Evo kada počinje finale Lige šampiona

Новости онлине

07. 05. 2026. u 07:00

Fudbaleri Pari Sen Žermena i Arsenala igraće u finalu ovosezonskog izdanja Lige šampiona.

КАО НИКАДА ПРЕ! Ево када почиње финале Лиге шампиона

IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

"Tobdžije" su sinoć u polufinalu eliminisale Atletiko iz Madrida, dok su "sveci" u dvomeču bili bolji od Bajerna iz Minhena.

Tako će se u subotu 30. maja u Budimpešti na "Puškaš areni" od 18 sati PSŽ i Arsenal boriti za evropsku titulu.

Za razliku od dosadašnje prakse po kojoj se finale igralo od 21 čas po našem vremenu, UEFA je odlučila do promeni termin i najvažnija utakmica u klupskom fudbalu počne tri sata ranije.

PSŽ brani pehar osvojen prošle sezone, dok Arsenal želi da po prvi put u istoriji postane najbolji tim u Evropi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ITALIJANSKA PREMIJERKA U DONJEM VEŠU? Pojavile se slike Meloni, ona iskrena: Šire laži, poboljšali su mi izgled! (FOTO)
Svet

0 0

ITALIJANSKA PREMIJERKA U DONjEM VEŠU? Pojavile se slike Meloni, ona iskrena: "Šire laži, poboljšali su mi izgled!" (FOTO)

NA internetu su se pojavile lažne fotografije italijanske premijerke Đorđe Meloni, generisane uz pomoć veštačke inteligencije. S obzirom na to da su se proširile društvenim mrežama, Meloni se osvrnula na ovu neprijatnu situaciju, kritikovala dipfejk (deepfake) fotografije, a i upozorila kako to može biti vrlo opasan alat.

06. 05. 2026. u 09:46 >> 09:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠKOLSKI SPORT SE MENJA IZ KORENA: Susret Tanaskovića i Vizera za bolju budućnost DŽudoa
Ostali sportovi

0 0

ŠKOLSKI SPORT SE MENJA IZ KORENA: Susret Tanaskovića i Vizera za bolju budućnost DŽudoa

U svetu sporta retko se dešavaju susreti koji imaju potencijal da iz korena promene način na koji generacije mladih pristupaju fizičkoj kulturi i etičkim vrednostima. Upravo jedan takav sastanak održan je danas u sedištu Međunarodne džudo federacije (IJF), gde su predsednik IJF-a, Marijus Vizer i predsednik Međunarodne federacije školskog sporta (ISF), proslavljeni srpski odbojkaš Željko Tanasković, potpisali istorijski memorandum o saradnji.

06. 05. 2026. u 23:04

Politika
Tenis
Fudbal
Četvrt veka sigurnosti: Kako investiciono zlato postaje ključ finansijske stabilnosti u Srbiji

Četvrt veka sigurnosti: Kako investiciono zlato postaje ključ finansijske stabilnosti u Srbiji