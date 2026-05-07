KAO NIKADA PRE! Evo kada počinje finale Lige šampiona

Fudbaleri Pari Sen Žermena i Arsenala igraće u finalu ovosezonskog izdanja Lige šampiona.

"Tobdžije" su sinoć u polufinalu eliminisale Atletiko iz Madrida, dok su "sveci" u dvomeču bili bolji od Bajerna iz Minhena.

Tako će se u subotu 30. maja u Budimpešti na "Puškaš areni" od 18 sati PSŽ i Arsenal boriti za evropsku titulu.

Za razliku od dosadašnje prakse po kojoj se finale igralo od 21 čas po našem vremenu, UEFA je odlučila do promeni termin i najvažnija utakmica u klupskom fudbalu počne tri sata ranije.

PSŽ brani pehar osvojen prošle sezone, dok Arsenal želi da po prvi put u istoriji postane najbolji tim u Evropi.