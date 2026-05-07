KAO NIKADA PRE! Evo kada počinje finale Lige šampiona
Fudbaleri Pari Sen Žermena i Arsenala igraće u finalu ovosezonskog izdanja Lige šampiona.
"Tobdžije" su sinoć u polufinalu eliminisale Atletiko iz Madrida, dok su "sveci" u dvomeču bili bolji od Bajerna iz Minhena.
Tako će se u subotu 30. maja u Budimpešti na "Puškaš areni" od 18 sati PSŽ i Arsenal boriti za evropsku titulu.
Za razliku od dosadašnje prakse po kojoj se finale igralo od 21 čas po našem vremenu, UEFA je odlučila do promeni termin i najvažnija utakmica u klupskom fudbalu počne tri sata ranije.
PSŽ brani pehar osvojen prošle sezone, dok Arsenal želi da po prvi put u istoriji postane najbolji tim u Evropi.
Preporučujemo
HAOS U RIMU! Novak Đoković čekao rivala, a onda se desilo ovo
07. 05. 2026. u 06:10
PENjAROJA BESAN NAKON POBEDE PARTIZAN:
06. 05. 2026. u 23:43
TOTAL FUDBAL NA "ALIJANC ARENI": Bajern ima napadački arsenal potreban za preokret, ali PSŽ zna kako da iskoristi defanzivne mane Bavaraca
OSAM dana nakon nezaboravnog spektakla u Parizu, Bajern Minhen i Pariz Sen Žermen ponovo ukrštaju koplja, ovoga puta na "Alijanc areni" (21.00), u revanšu polufinala Lige šampiona koji obećava još jednu noć za pamćenje.
06. 05. 2026. u 07:00
HRVATSKA U ŠOKU: Gasi se jedan od najčuvenijih hrvatskih fudbalskih klubova!
Najnovije vesti iz Hrvatske su iznenadile mnoge.
06. 05. 2026. u 22:09
"NE DIRAJTE NAM PARADU!" Rusi prete Kijevu moćnim oružjem: "Ako ispalimo 2ili3, to je kao nuklearni udar"
RUSKI predsednik Vladimir Putin upozorio je Kijev da će, ako ukrajinski dronovi pokušaju da pokvare vojnu paradu na Crvenom trgu u Moskvi, u znak odmazde uslediti masovni raketni udar na centar Kijeva.
06. 05. 2026. u 11:53
Komentari (0)