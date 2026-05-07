OVO NIJE DOBRO! Artur Fils pregazio Novaka Đokovića (VIDEO)
Novak Đoković odavno nije igrao tenis. Sada je rešio da mu se vrati, ali taj povratak nije zasad onakav kakvom se nadaju njegovi navijači.
Naime, Nole je za prvog rivala na pravom treningu pred start rimskog mastersa, izabrao tenisera koji je napravio ogroman skok ove godine.
Artur Fis, šampion Barselone ali i finalista Dohe i polufinalista Majamija i Madrida, momak koji je godinu počeo na 42. mestu, a sada je 17, imao je čast da prvi testira najboljeg svih vremena posle dvomesečne pauze.
Izveštači sa lica mesta kažu da je odigran jedan set a da je Fis pobedio sa 6:2. Naravno, dok je za Đokovića ovakav ishod sparinga očekivan, jer nije igrao dva meseca i potrebno mu je da polako zagreje mašinu, za Francuza je to veliki uspeh. Nema dileme da je Fis već ušao u kategoriju mladih tenisera od kojih se očekuje da u jednom trenutku, možda već ove godine, mada realnije narednih, ugroze dominaciju Sinera i Alkarasa, piše "Sportklub".
Inače, Novak još ne zna prvog rivala jer je duel Martona Fučoviča i Dina Prižmića sinoć prekinut zbog kiše. Hrvat je dobio prvi set sa 6:4, kada je loše vreme oteralo igrače na spavanje.
