OVO NIJE DOBRO! Artur Fils pregazio Novaka Đokovića (VIDEO)

07. 05. 2026. u 08:35

Novak Đoković odavno nije igrao tenis. Sada je rešio da mu se vrati, ali taj povratak nije zasad onakav kakvom se nadaju njegovi navijači.

Foto: Fabio Frustaci / Zuma Press / Profimedia

Naime, Nole je za prvog rivala na pravom treningu pred start rimskog mastersa, izabrao tenisera koji je napravio ogroman skok ove godine.

Artur Fis, šampion Barselone ali i finalista Dohe i polufinalista Majamija i Madrida, momak koji je godinu počeo na 42. mestu, a sada je 17, imao je čast da prvi testira najboljeg svih vremena posle dvomesečne pauze.

Izveštači sa lica mesta kažu da je odigran jedan set a da je Fis pobedio sa 6:2. Naravno, dok je za Đokovića ovakav ishod sparinga očekivan, jer nije igrao dva meseca i potrebno mu je da polako zagreje mašinu, za Francuza je to veliki uspeh. Nema dileme da je Fis već ušao u kategoriju mladih tenisera od kojih se očekuje da u jednom trenutku, možda već ove godine, mada realnije narednih, ugroze dominaciju Sinera i Alkarasa, piše "Sportklub".

Inače, Novak još ne zna prvog rivala jer je duel Martona Fučoviča i Dina Prižmića sinoć prekinut zbog kiše. Hrvat je dobio prvi set sa 6:4, kada je loše vreme oteralo igrače na spavanje.

