HAOS U RIMU! Novak Đoković čekao rivala, a onda se desilo ovo

Novak Đoković će u petak započeti učešće na mastersu u Rimu.

Međutim u sredu nije saznao ime rivala u drugoj rundi turnira takmičenja. Naime, najuspešniji teniser u istoriji bio je slobodan na startu takmičenja u prestonici Italije, ali je sa pažnjom je pratio duel Martona Fučoviča i Dina Prižmića.

Očekivalo se da sazna rivala i sa svojim timom počne analizu narednog protivnika, ali…

Kiša je u sredu u popodnevnim časovima napravila totalni haos organizatorima tako da je duel između Mađara i Hrvata prekinut posle prvog seta. Prižmić, trenutno 79. na ATP listi, dobio je taj deo meča sa 6:4 posle 52 minuta igre.

Fučović je u petom gemu napravio brejk za 3:2, ali je Hrvat do kraja seta uspeo tri puta na napravi brejk i približi se plasmanu u drugo kolo.

Novak je šest puta osvajao titulu u „večnom gradu“ i isto toliko puta poražen u odlučujućem meču.

Poslednji pehar u Rimu podigao je 2022. kada je u finalu savladao Stefanosa Cicipasa u dva seta.

Prošle godine nije učestovao na turniru u prestonici Italije.