"MENE DUŠA BOLI"! Zvezdan Terzić nije mogao više da ćuti, otkrio sve o Nemanji Radonjiću
NIJE se Nemanja Radonjić proslavio u poslednjem mandatu na Marakani!
Brzonogi fudbaler je stigao kao veliko pojačanje, a odlazi kao veliko razočarenje. Ne samo navijača, nego i Zvezdana Terzića, koji nikada nije krio da mu je Radonjić omiljeni fudbaler.
- Kako mi nije žao?! Mene duša boli i sada za njim! Mislim da je on ne najbolji igrač Crvene zvezde, već najbolji fudbaler sa srpskim pasošem danas na planeti. Džaba, kad on ne može u svojoj glavi da shvati šta su njegove obaveze. I dan danas, ne shvata. Evo, da sednem sa njim, on bi meni rekao da ne zna gde je pogrešio - rekao je Terzić u intervju za "Kurir".
Nastavio je u istom ritmu.
- Druže, da li ti imaš odnos prema poslu kao Kristijano Ronaldo, pitam ga. Samo mi to objasni. Pitam ga... Koliko dnevno treniraš? Koliki ti je intenzitet treninga? Kako se hraniš? Koliko spavaš? Stavi sebe u okvire radnih navika Ronalda. Što je Ronaldo bolji igrač od Radonjića? Pogledaj brzinu, tehniku, šut... Nema razlike. Ali, Ronaldo ima zdraviju glavu. Samo. Žao mi je... Žao. I dalje mislim da je Radonjić mogao da bude šesta Zvezdina zvezda. Ali, nije samo fudbalski kvalitet ono što igrača čini velikim. On ima 30 godina, a mi pričamo da je on samo talenat.
Podsećanja radi, jasno je da Radonjić odlazi na kraju sezone, jer mu na "Markani" neće biti ponuđen novi ugovor. Bilo je blistavih momenata, ali drugi mandat u Zvezdi ostaće upamćen po problemima. Mučio se sa povredama, ali i sa ponašanjem. Radonjić je suspendovan već neko vreme i nije ni uz prvi tim Zvezde.
