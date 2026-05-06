"ZNAŠ TI KO SAM JA? ZNAĆEMO USKORO SVI“ Vučić presekao, dolazi kraj bahatim funkcionerima (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se na društvenoj mreži Instagram uz poruku za sve one "Znaš ti ko sam ja?". Znaćemo uskoro svi, poručio je predsednik.
Vučić je najavio pokretanje posebnog portala na kome će građani moći da prijavljuju bahate funkcionere, uključujući, kako je naveo, i njega samog i ljude iz njegovog okruženja.
- Uskoro ću da otvorim jedan portal gde će moći ljudi da mi prijave sve bahate funkcionere, uključujući i mene i ljude oko mene - naveo je Vučić.
Predsednik je potom detaljno govorio o fenomenu bahatog ponašanja u društvu i čuvenoj rečenici "Znaš ti ko sam ja?", istakavši da je čuje gotovo svakodnevno u različitim situacijama.
- Mislite da me neko ne pita: "Ej, otkud ovome ta i ta tašna", "Otkud onome te i te cipele?" Na to nekad mogu da pitam i kažem, nekad ne mogu, neko je zaradio novac ranije. Ali na ono čuveno naše, čuvena rečenica: "Znaš ti ko sam ja?!" Kada čujem to pitanje, a koje čujete svakog dana, i to od ljudi koji se nepropisno i bahato parkiraju na mestu gde treba da se parkiraju invalidi, od ljudi koji neće da sačekaju u redu da izjave saučešće, od ljudi koji neće da sačekaju u redu u prodavnici, od ljudi koji neće da se ponašaju pristojno u društvu jer, valjda, moraju da pokažu svoju moć na taj način... Pa supružnici, braća i sestre, članovi porodica koji kažu: "Znaš ti ko sam ja?" Kada čujem to "Znaš ti ko sam ja?", onda razumem svakoga kome nije ni do rasprave o rezultatima. Na kraju, suštinski za jednu zemlju rezultati su najvažniji. Ali za poverenje ljudi, borba i pobeda nad tim: "Znaš ti ko sam ja?" su važniji od svega – jasan je predsednik.
Ova objava je brzo privukla pažnju javnosti i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a korisnici su poručili: "Bilo je i vreme. Dosta je bilo lokalnih šerifa. Podržavam ovo 👏🏻", "Za narod i uvek uz narod, svi treba da se ugledaju na Vučića!", "Bravo predsedniče naš i Božiji ponosu Srbija srcem i dušom smo uz tebe!", "Tako je predsedniče živela Srbija i najbolji predsednik Vučić!", "Pravi državnik, lider koji misli na narod", "Svaka čast Vučiću, odgovorno se bori na svim poljima. ❤️👏", samo su neki od komentara.
