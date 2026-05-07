VELIKI DAN ZA SRBIJU: Vučić danas potpisuje dokumente vredne milijardu i trista miliona evra
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u Beogradu ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe” - sektor 2 i sektor 3. Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, ceremonija će biti održana u Vili Mir s početkom u 12.00 časova.
Vučić je na instagramu danas objavio da je vrednost tog projekta milijardu i trista miliona evra. Istakao je i da će se ispunjenjem tog ugovora spojiti Beograd i njegovi južni delovi sa severnim delom Šumadije.
- Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom, ali će i Mladenovac i Sopot i Lazarevac, ali i Topola i Rača i Kragujevac, na kraju krajeva, sva mesta u našoj Šumadiji, Rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada - rekao je Vučić.
Naveo je da su to kilometri i kilometri, gotovo 90 kilometara, od Čibutkovice, Progoreoca, preko Orašca do Aranđelovca, dakle lazarevački pravac, od Malog Požarevca do Mladenovca i Aranđelovca.
Prema podacima Koridora Srbije projektu izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor, koje su deo Šumadijskog, Pomoravskog i Borskog okruga. Državni put I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata deonicu Lazarevac (Županjac) - Aranđelovac, deonicu Mali Požarevac - Mladenovac - Aranđelovac, deonicu Aranđelovac - Topola - Rača - Markovac , zatim deonicu Markovac - Svilajnac - Despotovac i deonicu Despotovac - Bor.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
VIŠE NEĆE BITI "ZNAŠ LI TI KO SAM JA?!": Vučić otkriva plan za Srbiju u 5 tačaka
06. 05. 2026. u 21:07
VUČIĆ: Sa velikom tugom sam primio vest o odlasku Vladimira Cvetkovića
06. 05. 2026. u 21:04
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
06. 05. 2026. u 11:22
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
"NE DIRAJTE NAM PARADU!" Rusi prete Kijevu moćnim oružjem: "Ako ispalimo 2ili3, to je kao nuklearni udar"
RUSKI predsednik Vladimir Putin upozorio je Kijev da će, ako ukrajinski dronovi pokušaju da pokvare vojnu paradu na Crvenom trgu u Moskvi, u znak odmazde uslediti masovni raketni udar na centar Kijeva.
06. 05. 2026. u 11:53
Komentari (0)