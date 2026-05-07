SUKOB na Bliskom istoku i dalje traje. Svaki dan se priča o oprimirju, ali raketni udari ne prestaju.

Foto: AI generated/Gemini

Izraelska vojska tvrdi da je ubijen komandant Hezbolahovih snaga Radvan

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su ubile komandanta Hezbolahovih snaga Radvan, u napadu na južna predgrađa Bejruta.

U saopštenju, IDF je objavio da je komandant ubijen u naselju Dahije.

Hezbolah nije potvrdio smrt komandanta.

IDF: Hezbolah ispalio rakete na izraelske trupe u južnom Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je libanska oružana grupa Hezbolah jutros ispalila nekoliko raketa na izraelske vojnike raspoređene u južnom Libanu.

Prema navodima vojske, rakete su pale u blizini izraelskih jedinica, ali u incidentu nije bilo povređenih niti materijalne štete među vojnicima, preneo je Tajms of Izrael.

IDF je saopštio da je prethodnog dana izveo napade na više od 15 ciljeva Hezbolaha na teritoriji južnog Libana.

Mete su, prema tvrdnjama izraelske vojske, uključivale skladišta i proizvodne pogone oružja, komandne centre, lansirne položaje za rakete i objekte koje koristi ta oružana grupa.

Novi snimak: Iran ispaljuje balističke rakete sa nezaštićene lokacije

Pojavio se novi ratni snimak koji prikazuje Korpus islamske revolucionarne garde kako ispaljuje balističke rakete sa ravne i potpuno nezaštićene lokacije. Čitava misija, kako se vidi na video snimcima, prošla je bez incidenata uprkos pretnjama o trenutnom napadu.

Newly released wartime footage reveals the IRGC launching ballistic missiles from an unshielded, flat launch zone, executing the mission without incident despite imminent attack threats.



Preokret na Bliskom Istoku: Tramp prekinuo operaciju, saveznici mu okrenuli leđa

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp privremeno je obustavio plan pod nazivom "Projekat sloboda", čiji je cilj bio da se osigura bezbedni prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije, izjavili su američki zvaničnici.

Troje stradalih u izraelskim napadima na jugu Libana

Libanski mediji prenose da su tri osobe poginule u izraelskim vazdušnim napadima na jugu Libana, koji su izvedeni jutros.

Mediji: Očekuje se da će Iran danas predati odgovor o predlogu SAD za kraj rata

Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom predlogu za okončanje rata, rekao je izvor za Si-En-En.

Iran razmatra predlog SAD, a izvor je rekao da obe strane napreduju ka sporazumu o okončanju rata.

Pezeškijan: Iran spreman za diplomatiju, ali insistira na nacionalnim pravima

Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je u telefonskom razgovoru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom da je Iran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore u cilju okončanja rata, ali da će istovremeno insistirati na zaštiti prava iranske nacije.

Prema saopštenju iranskog predsedništva, Pezeškijan je istakao "duboko nepoverenje" Teherana prema Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da ono proizilazi iz, kako je rekao, "neprijateljskih postupaka" tokom pregovora i ranijih napada na Iran, preneo je portal Pres TV.

U razgovoru sa Makronom razmatrana je i situacija u regionu, uključujući Ormuski moreuz i mogućnosti za postizanje primirja, kao i dosadašnji posrednički napori, uključujući ulogu Pakistana.

