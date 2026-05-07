uživoRAT NA BLISKOM ISTOKU: Iran objavio snimak lansiranja balističkih raketa (VIDEO)
SUKOB na Bliskom istoku i dalje traje. Svaki dan se priča o oprimirju, ali raketni udari ne prestaju.
Izraelska vojska tvrdi da je ubijen komandant Hezbolahovih snaga Radvan
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su ubile komandanta Hezbolahovih snaga Radvan, u napadu na južna predgrađa Bejruta.
U saopštenju, IDF je objavio da je komandant ubijen u naselju Dahije.
Hezbolah nije potvrdio smrt komandanta.
IDF: Hezbolah ispalio rakete na izraelske trupe u južnom Libanu
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je libanska oružana grupa Hezbolah jutros ispalila nekoliko raketa na izraelske vojnike raspoređene u južnom Libanu.
Prema navodima vojske, rakete su pale u blizini izraelskih jedinica, ali u incidentu nije bilo povređenih niti materijalne štete među vojnicima, preneo je Tajms of Izrael.
IDF je saopštio da je prethodnog dana izveo napade na više od 15 ciljeva Hezbolaha na teritoriji južnog Libana.
Mete su, prema tvrdnjama izraelske vojske, uključivale skladišta i proizvodne pogone oružja, komandne centre, lansirne položaje za rakete i objekte koje koristi ta oružana grupa.
Novi snimak: Iran ispaljuje balističke rakete sa nezaštićene lokacije
Pojavio se novi ratni snimak koji prikazuje Korpus islamske revolucionarne garde kako ispaljuje balističke rakete sa ravne i potpuno nezaštićene lokacije. Čitava misija, kako se vidi na video snimcima, prošla je bez incidenata uprkos pretnjama o trenutnom napadu.
Preokret na Bliskom Istoku: Tramp prekinuo operaciju, saveznici mu okrenuli leđa
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp privremeno je obustavio plan pod nazivom "Projekat sloboda", čiji je cilj bio da se osigura bezbedni prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije, izjavili su američki zvaničnici.
Troje stradalih u izraelskim napadima na jugu Libana
Libanski mediji prenose da su tri osobe poginule u izraelskim vazdušnim napadima na jugu Libana, koji su izvedeni jutros.
Mediji: Očekuje se da će Iran danas predati odgovor o predlogu SAD za kraj rata
Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom predlogu za okončanje rata, rekao je izvor za Si-En-En.
Iran razmatra predlog SAD, a izvor je rekao da obe strane napreduju ka sporazumu o okončanju rata.
Pezeškijan: Iran spreman za diplomatiju, ali insistira na nacionalnim pravima
Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je u telefonskom razgovoru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom da je Iran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore u cilju okončanja rata, ali da će istovremeno insistirati na zaštiti prava iranske nacije.
Prema saopštenju iranskog predsedništva, Pezeškijan je istakao "duboko nepoverenje" Teherana prema Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da ono proizilazi iz, kako je rekao, "neprijateljskih postupaka" tokom pregovora i ranijih napada na Iran, preneo je portal Pres TV.
U razgovoru sa Makronom razmatrana je i situacija u regionu, uključujući Ormuski moreuz i mogućnosti za postizanje primirja, kao i dosadašnji posrednički napori, uključujući ulogu Pakistana.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
TRAMP ZADOVOLjAN SITUACIJOM: Rat sa Iranom teče veoma glatko - Teheran želi dogovor
06. 05. 2026. u 22:23
IDF NAJAVLjUJE KAZNU: Izraelski vojnik oskrnavio statuu Bogorodice na jugu Libana
06. 05. 2026. u 21:45
IRAN IMA 48 SATI: Očekuje se odgovor na Trampov ultimatum - Ili svetski rat ili svetski mir
06. 05. 2026. u 21:17
IZRAEL SUMNjA U AMERIKU: Nisu sposobni da nastave rat protiv Irana
06. 05. 2026. u 21:11
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
06. 05. 2026. u 11:22
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
"NE DIRAJTE NAM PARADU!" Rusi prete Kijevu moćnim oružjem: "Ako ispalimo 2ili3, to je kao nuklearni udar"
RUSKI predsednik Vladimir Putin upozorio je Kijev da će, ako ukrajinski dronovi pokušaju da pokvare vojnu paradu na Crvenom trgu u Moskvi, u znak odmazde uslediti masovni raketni udar na centar Kijeva.
06. 05. 2026. u 11:53
Komentari (0)