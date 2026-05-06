PREDSEDNIK NAJAVIO: Odluku o izborima imaćemo za desetak dana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sinoć je bio gost TV Informer. U svom intervjuu govorio je o svim aktuelnim i važnim temama za našu zemlju, između ostalog i o izborima.

Foto: Printscreen/Informer TV

Vučić je izjavio da ćemo odluku o izborima imati za desetak dana.

- Svakako ćemo odluku imati za desetak dana. Nema zamki kada su izbori u pitanju. Tu narod, ljudi odlučuju o tome kakvu budućnost žele i kome hoće da je povere. Ja mislim da su izbori veoma važna stvar. Kao što sam uvek govorio da država nije igračka, tako su izbori strašno važni, uvek - rekao je Vučić.

Dodao je da građani, birajući svoju budućnost, moraju da izaberu one ljude koji će na najbolji način interese zemlje da čuvaju i štite. Dodao je da je mnogo urađeno, da se jedan ekonomski ciklus pokazao kao izuzetan kada je reč o stvarnim rezultatima, ali da silom prilika i promenom okolnosti u svetu morate mnoge stvari da menjate, da ubrzavate, da raskrstite sa nekim stvarima.

- Izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi ovim poslom, ali to je pre svega pitanje za budućnost zemlje i za budućnost ljudi, a ne za nas - istakao je Vučić.

On je naveo da to nije pitanje njegove sudbine, lične ili bilo koga drugog, već da je to pitanje miliona ljudi u ovoj zemlji.

Predsednik Srbije izjavio je da će izbori biti ove godine, onda kada to bude bilo najpovoljnije za državu.

- Izbori će biti ove godine, onda kada to državu najmanje bude bolelo, kada to bude za državu najpovoljnije - rekao je Vučić.

Istakao je da država nije igračka i da država mora da bude dovoljno i ekonomski i politički snažna, kao i da ima dobro rukovodstvo koje će znati da se suprotstavi rušenju države.

Podsećamo, predsednik Vučić je bio gost TV Informer u utorak veče. O kojim je sve temama govorio možete pročitati KLIKOM OVDE!

BONUS VIDEO