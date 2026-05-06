RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima

06. 05. 2026. u 11:22

RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.

РУСИЈА ПОНОВО БРУЈИ О ИЗЈАВИ ВУЧИЋА: Речи председника о санкцијама ударна вест у руским медијима

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Da je Srbija uvela sankcije Rusiji, bio bih proglašen za najvećeg demokratskog lidera na svetu - rekao je Vučić na televiziji Informer, čiju izjavu TASS prenosi kao prvu vest na svom sajtu.

Istovremeno je ocenio da takav potez Beograda „ne bi izazvao proteste“ među stanovništvom.

On je naveo da je Srbija „propustila mnoge prilike“ time što nije uvela sankcije Rusiji.

- Ali bih izdao dušu našeg naroda - naglasio je predsednik Srbije, prenosi ruska agencija.

Foto: TASS Printscreen

Nakon početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, Vučić je u obraćanju naciji posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost izjavio da Beograd podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji, podseća ruska agencija.

Dodao je da Srbija Rusiju i Ukrajinu smatra bratskim narodima i da žali zbog dešavanja u Istočnoj Evropi. P

redsednik Srbije je takođe naveo da je spreman da pruži humanitarnu pomoć Kijevu, zaključuje TASS.

ITALIJANSKA PREMIJERKA U DONJEM VEŠU? Pojavile se slike Meloni, ona iskrena: Šire laži, poboljšali su mi izgled! (FOTO)
ITALIJANSKA PREMIJERKA U DONjEM VEŠU? Pojavile se slike Meloni, ona iskrena: "Šire laži, poboljšali su mi izgled!" (FOTO)

NA internetu su se pojavile lažne fotografije italijanske premijerke Đorđe Meloni, generisane uz pomoć veštačke inteligencije. S obzirom na to da su se proširile društvenim mrežama, Meloni se osvrnula na ovu neprijatnu situaciju, kritikovala dipfejk (deepfake) fotografije, a i upozorila kako to može biti vrlo opasan alat.

06. 05. 2026. u 09:46 >> 09:47

Presedan nad presedanima! Kina prvi put rekla ne SAD - poruka iz Pekinga odjekuje svetom, hoće li i drugi slediti primer?
Presedan nad presedanima! Kina prvi put rekla "ne" SAD - poruka iz Pekinga odjekuje svetom, hoće li i drugi slediti primer?

AMERIČKI admiral Bred Kuper, zapovednik Glavne komande vojske SAD-a (CENTCOM), stoji pred novinarima i suvoparno opisuje ono što se dogodilo noć pre u Ormuskom moreuzu: šest iranskih brzih čamaca je potopljeno, presretnute su krstareće rakete i dronovi, dva američka razarača su u operativnoj funkciji u zalivu, dva trgovačka broda pod pratnjom su uspešno prošla moreuz...

05. 05. 2026. u 11:47

