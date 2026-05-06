RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima

RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.

- Da je Srbija uvela sankcije Rusiji, bio bih proglašen za najvećeg demokratskog lidera na svetu - rekao je Vučić na televiziji Informer, čiju izjavu TASS prenosi kao prvu vest na svom sajtu.

Istovremeno je ocenio da takav potez Beograda „ne bi izazvao proteste“ među stanovništvom.

On je naveo da je Srbija „propustila mnoge prilike“ time što nije uvela sankcije Rusiji.

- Ali bih izdao dušu našeg naroda - naglasio je predsednik Srbije, prenosi ruska agencija.

Nakon početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, Vučić je u obraćanju naciji posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost izjavio da Beograd podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji, podseća ruska agencija.

Dodao je da Srbija Rusiju i Ukrajinu smatra bratskim narodima i da žali zbog dešavanja u Istočnoj Evropi. P

redsednik Srbije je takođe naveo da je spreman da pruži humanitarnu pomoć Kijevu, zaključuje TASS.