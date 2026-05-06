RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
- Da je Srbija uvela sankcije Rusiji, bio bih proglašen za najvećeg demokratskog lidera na svetu - rekao je Vučić na televiziji Informer, čiju izjavu TASS prenosi kao prvu vest na svom sajtu.
Istovremeno je ocenio da takav potez Beograda „ne bi izazvao proteste“ među stanovništvom.
On je naveo da je Srbija „propustila mnoge prilike“ time što nije uvela sankcije Rusiji.
- Ali bih izdao dušu našeg naroda - naglasio je predsednik Srbije, prenosi ruska agencija.
Nakon početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, Vučić je u obraćanju naciji posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost izjavio da Beograd podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji, podseća ruska agencija.
Dodao je da Srbija Rusiju i Ukrajinu smatra bratskim narodima i da žali zbog dešavanja u Istočnoj Evropi. P
redsednik Srbije je takođe naveo da je spreman da pruži humanitarnu pomoć Kijevu, zaključuje TASS.
Preporučujemo
BRNABIĆ RAZOBLIČILA NAVODE "NOVE": Plasiranje ovakvih lažnih vesti ima dve svrhe (FOTO)
06. 05. 2026. u 11:53
ŠAMAR LAŽNOJ DRŽAVI: NATO prelomio, ovo je uslov za sve dalje odluke
06. 05. 2026. u 11:21
I Gebels bi imao štošta da nauči
06. 05. 2026. u 11:12
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
06. 05. 2026. u 11:22
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Kardiohirurg upozorio: Ova hrana gora je za vaše zdravlje od pušenja i skraćuje vam život"
KARDIOVASKULARNI hirurg sa više od 25 godina iskustva, koji je i sam preživeo srčani udar, izdao je ozbiljno upozorenje o svakodnevnim namirnicama. Ističe kako je ultraprerađena hrana jedan od vodećih uzroka preuranjene smrti, opasnija čak i od duvana.
05. 05. 2026. u 14:46
Komentari (0)