DRAMA U EVROPSKOJ DRŽAVI: Srušili se ruski dronovi, izbio veliki požar - sve škole zatvorene (VIDEO)
LETONSKE oružane snage saopštile su da su dva drona ušla na teritoriju Letonije iz pravca Rusije i jutros se srušila.
Prema navodima vojske, jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, koji se nalazi oko 40 kilometara od granice sa Rusijom, preneo je Rojters.
Lokalni mediji, pozivajući se na policijske izvore, navode da je na lokaciji izbio požar, ali da je ugašen pre dolaska vatrogasaca.
Zatvorene škole
Sve škole u Rezekneu će danas biti zatvorene, saopštile su lokalne vlasti.
Nekoliko zalutalih ukrajinskih dronova je krajem marta pogodilo Letoniju i njene susedne zemlje i saveznice iz NATO-a Estoniju i Litvaniju, a jedan od njih se sudario s dimnjakom elektrane, a drugi se srušio u smrznuto jezero i eksplodirao.
