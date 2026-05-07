DRAMA U EVROPSKOJ DRŽAVI: Srušili se ruski dronovi, izbio veliki požar - sve škole zatvorene (VIDEO)

LETONSKE oružane snage saopštile su da su dva drona ušla na teritoriju Letonije iz pravca Rusije i jutros se srušila.

Foto: Novosti

Prema navodima vojske, jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, koji se nalazi oko 40 kilometara od granice sa Rusijom, preneo je Rojters.

Lokalni mediji, pozivajući se na policijske izvore, navode da je na lokaciji izbio požar, ali da je ugašen pre dolaska vatrogasaca.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV) aģentūrai LETA apstiprināja, ka viens no droniem ir nokritis SIA "East-West Transit" Rēzeknes filiāles teritorijā. Drons trāpījis tukšam naftas rezervuāram.



Aculiecinieka video pic.twitter.com/DtwEeQJ7bJ — LETA Ziņas (@letanewslv) May 7, 2026

Zatvorene škole

Sve škole u Rezekneu će danas biti zatvorene, saopštile su lokalne vlasti.

Latvijas teritorijā nokrituši 2 droni; izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā.



Plašāk: https://t.co/n2VKskaMxK pic.twitter.com/jlhIcOOwtH — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) May 7, 2026

Nekoliko zalutalih ukrajinskih dronova je krajem marta pogodilo Letoniju i njene susedne zemlje i saveznice iz NATO-a Estoniju i Litvaniju, a jedan od njih se sudario s dimnjakom elektrane, a drugi se srušio u smrznuto jezero i eksplodirao.

Uskoro opširnije