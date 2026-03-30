PREDSEDNIK PARTIZANA O KRAHU U EVROLIGI: "Istina, rezultati su..."

Predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović izjavio je danas u Beogradu da su "crno-beli" imali dosta problema tokom sezone i naveo da su sportski rezultati faktor stabilnih finansija.

U Beogradu se danas u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) održava nacionalni forum "Budućnost srpskog sporta" na kom se diskutuje o tome u kom pravcu bi trebalo da ide srpski sport u narednoj deceniji.

Mijailović je na panelu "Klupski sport kao generator rasta" govorio o Partizanu.

"Planiran je bio budžet 27 miliona evra, biće punjenje do 30 miliona. Imali smo veliki broj lomova tokom sezone. Kada sam ušao u ove vode, svi su pitali šta ćeš ti tu, ti nisi iz sporta, ali se sve vremenom menja. Kada sam ušao u ovo, mogao sam da očekujem da neki neće biti zahvalni za sve. Ali, kada ste na javnoj funkciji, to morate da očekujete. Kada pobedite, niko ne hvali predsednike klubova, sem mali deo... Kada gubite, onda vas optužuju. Kod nas se emocije prodaju za novac, mi smo zemlja koja previše očekuje, nema poštovanja prema ljudima na ovim funkcijama", rekao je Mijailović.

Nastavio je u istom tonu:

"Dugovali smo preko 15 miliona. Ostvario sam se kroz svoju kompaniju, pa sam želeo da se ostvarim i kroz sport. Razmišljam na taj način da svako mora da vrati društvu, jedan deo moramo da vratimo, da li je to filantropija, pomoć zajednici... Imam potrebu i unutrašnji nagon da pomažem drugima, 80 odsto toga se ni ne sazna iz medija. KK Partizan je primer kako mogu da se okupe najveći privrednici i da daju svoj novac, i to ne jednokratno. Zahvalio bih se njima što su pomogli Partizanu", dodao je predsednik Partizana.

Podsetio je da Partizan u poslednjih nekoliko godina nema dobre rezultate u Evroligi.

"Poslednjih nekoliko godina nemamo dobre rezultate u Evropi, ali ih imamo u domaćim takmičenjima. Istina, sportski rezultati su faktor stabilnih finansija, a na predsedniku i Upravnom odboru je da obezbedi dobre finansije. Ta trojka Nolana Smita je ugasila Partizan, poremetila ceo sistem, a to ne sme da se desi. Partizan je dugovao 15 miliona evra, to je nedopustivo. Ko meni brani da ja sad uložim 40 miliona evra, osvojim Evroligu i povučem se? Samo, onaj ko bi došao posle mene narednih deset godina bi plaćao dugove", istakao je Mijailović.

Prvi čovek crno-belih navodi da je Partizan napredovao otkako je on postao predsednik kluba.

"Kada sam došao u klub, budžet za plate igrača i trenera bio je 700.000 evra. Danas je oko 19.700.000 evra. Mi smo kupovinu novog autobusa prošli pre pet godina, digli smo klub na viši nivo. Danas, naš navijač kupi kartu za 200 evra i misli da može da postavlja trenera ili predsednika kluba. Vidi druge influensere po društvenim mrežama, pa onda i oni rade isto i to je naš ozbiljan problem. Igrači traže veliki novac, to danas nije realno, ne postoji takav održivi rast. NCAA je nenormalno podigao nivo i plate, to mi sada ne možemo da ponudimo", rekao je Mijailović.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA