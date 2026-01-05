AFRIČKI KUP NACIJA: Mohamed Salah odveo Egipat u četvrtfinale
Fudbalska reprezentacija Egipta plasirala se u četvrtfinale Kupa afričkih nacija, pošto je večeras u Agadiru posle produžetaka u osmini finala pobedila Benin rezultatom 3:1.
Utakmica je u regularnom delu završena bez pobednika, 1:1.
Golove za Egipat postigli su Marvan Atija u 69, Jaser Ibrahim u 97. i Mohamed Salah u 120+4. minutu. Jedini strelac za Benin bio je Žodel Dosu u 83. minutu.
Egipat će u četvrtfinalu Kupa afričkih nacija igrati protiv pobednika meča između Obale Slonovače i Burkine Faso, koji je na programu sutra od 20 časova.
