BARSELONA DOBILA LOŠE VESTI: Važan igrač mora dugo da odsustvuje!

Najnovije vesti iz FK Barselona nisu se svidele njenim navijačima.

FOTO: Tanjug/AP

Fudbaler Barselone Dani Olmo odsustvovaće mesec dana van terena zbog povrede ramena, saopštio je danas katalonski klub.

Olmo se povredio u utorak uveče na utakmici 19. kola španske La Lige protiv madridskog Atletika (3:1). Fudbaler Barselone se povredio u 65. minutu pošto je nezgodno kada je postigao gol za svoj tim. On je zbog povrede ramena morao da bude zamenjen.

"Olmo je iščašio levo rame na utakmici protiv Atletika. Posle dodatnih lekarskih testova, odabran je konzervatni plan lečenja, a procenjeno vreme oporavka je mesec dana", navodi se u saopštenju Barselone.

Dani Olmo / FOTO: Tanjug/AP

Dani Olmo je ove sezone odigrao 17 utakmica za Barselonu u svim takmičenja, a zabeležio je četiri gola i dve asistencije.





Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“