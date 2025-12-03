Fudbal

BARSELONA DOBILA LOŠE VESTI: Važan igrač mora dugo da odsustvuje!

Новости онлине

03. 12. 2025. u 22:04

Najnovije vesti iz FK Barselona nisu se svidele njenim navijačima.

БАРСЕЛОНА ДОБИЛА ЛОШЕ ВЕСТИ: Важан играч мора дуго да одсуствује!

FOTO: Tanjug/AP

Fudbaler Barselone Dani Olmo odsustvovaće mesec dana van terena zbog povrede ramena, saopštio je danas katalonski klub.

Olmo se povredio u utorak uveče na utakmici 19. kola španske La Lige protiv madridskog Atletika (3:1). Fudbaler Barselone se povredio u 65. minutu pošto je nezgodno kada je postigao gol za svoj tim. On je zbog povrede ramena morao da bude zamenjen.

"Olmo je iščašio levo rame na utakmici protiv Atletika. Posle dodatnih lekarskih testova, odabran je konzervatni plan lečenja, a procenjeno vreme oporavka je mesec dana", navodi se u saopštenju Barselone.

Dani Olmo / FOTO: Tanjug/AP

Dani Olmo je ove sezone odigrao 17 utakmica za Barselonu u svim takmičenja, a zabeležio je četiri gola i dve asistencije.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana

Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana