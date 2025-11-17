"ZAHVALJUJEM SE FSS NA UKAZANOM POVERENJU...." Veljko Paunović se iznenadno obratio javnosti u ponedeljak uveče!
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo u fudbalu, a u ponedeljak uveče, dan posle druge utakmice na kojoj je vodio "orlove" posle odlaska Dragana Stojkovića Piksija, obratio se selektor našeg državnog tima, Veljko Paunović.
Ovako je agencija Tanjug objavila tu vest:
"Fudbal me je ponovo odveo tamo gde sam mu potreban i odakle je sve počelo, vidimo se uskoro", izjavio je večeras selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović.
Paunović je na ovaj način indirektno najavio da će preuzeti ulogu selektora Srbije uprkos tome što je u nedelju posle utakmice protiv Letonije u Leskovcu izjavio da mu je potrebno vreme da donese konačnu odluku.
FSS je 30. oktobra imenovao Paunovića za novog selektora Srbije umesto Dragana Stojkovića. Paunović je vodio reprezentaciju Srbije na mečevima protiv Engleske (0:2) i Letonije (2:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Srbija nije uspela da se plasira na Mundijal pošto je osvojila treće mesto u grupi K iza selekcija Engleske i Albanije.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
GOTOVO: Novak Đoković se trajno nastanio u Grčkoj
17. 11. 2025. u 21:14
HAOS MEĐU ALBANCIMA! Granit Džaka izazvao buru u južnoj srpskoj pokrajini!
17. 11. 2025. u 16:22
KAD VIDI JOKIĆA "NIJE MU DOBRO": Najbolji defanzivac lige nema odgovor za trostrukog MVP-a
NOVO dominantno izdanje Nikola Jokića očekujemo na večerašnjem duelu Minesote i Denvera koji se sastaju u "Target centru" dva sata posle ponoći.
15. 11. 2025. u 13:00
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)