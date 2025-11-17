Fudbal

"ZAHVALJUJEM SE FSS NA UKAZANOM POVERENJU...." Veljko Paunović se iznenadno obratio javnosti u ponedeljak uveče!

Новости онлине

17. 11. 2025. u 22:31

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo u fudbalu, a u ponedeljak uveče, dan posle druge utakmice na kojoj je vodio "orlove" posle odlaska Dragana Stojkovića Piksija, obratio se selektor našeg državnog tima, Veljko Paunović.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Ovako je agencija Tanjug objavila tu vest:

"Fudbal me je ponovo odveo tamo gde sam mu potreban i odakle je sve počelo, vidimo se uskoro", izjavio je večeras selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović.

Paunović je na ovaj način indirektno najavio da će preuzeti ulogu selektora Srbije uprkos tome što je u nedelju posle utakmice protiv Letonije u Leskovcu izjavio da mu je potrebno vreme da donese konačnu odluku.


FSS je 30. oktobra imenovao Paunovića za novog selektora Srbije umesto Dragana Stojkovića. Paunović je vodio reprezentaciju Srbije na mečevima protiv Engleske (0:2) i Letonije (2:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.


"Oduvek mi je bila čast i obaveza da se odazovem pozivu naše reprezentacije. Zahvaljujem se FSS na ukazanom poverenju, igračima na odnosu i publici koja me je predivno prihvatila. Fudbal me je ponovo odveo tamo gde sam mu potreban i odakle je sve počelo. Zajedno, vratićemo srpski fudbal tamo gde mu je mesto. Vidimo se uskoro", napisao je Paunović na društvenoj mreži Instagram.

Srbija nije uspela da se plasira na Mundijal pošto je osvojila treće mesto u grupi K iza selekcija Engleske i Albanije.
 

 

