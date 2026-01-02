VEČE ZA ZABORAV: Nikola Jović neće po dobrom pamtiti duel sa Detroitom

MAJAMI Hit je na gostovanju slavio protiv Detroit Pistonsa 118:112, te tako nastavio pobednički niz od četiri pobede, a Nikola Jović će svoje izdanje želeti što pre da zaboravi.

FOTO: Tanjug/AP

Iako su domaćini na svom terenu dobro počeli meč, Majami je u finišu prve četvrtine preuzeo inicijativu i uspeo da serijom od 14:10 dođe do prednosti od devet poena za koju će se ispostaviti da će biti odlučujuća za konačnu pobedu.

U tom delu igre značajan doprinos pružio je i naš internacionalac Nikola Jović serijom od pet poena ali će se ispostaviti da je to bilo sve jer je ostao na tom učinku sa još toliko skokova i asistencija. Ono što je za zaborav jeste njegov šut, šutirao je 1/10 iz igre.

Detroit je u nastavku pojačao tempo i u samom finišu smanjio prednost gostiju na samo dva kopa razlike ali je to bilo sve jer je tim Erika Spolstre uspeo da očuva prednost za konačnu pobedu.

Majami je do pobede odličnom igrom predvodio Norman Pauel sa 36 postignutih poena, a odlično su ga pratili Haime Hakez sa 19, Endru Vigins sa 17 i Bem Adebajo sa 15 poena uz 14 skokova.

Na drugoj strani u timu domaćina Detroita najefikasniji je bio Kejd Kaningem sa 31 poenom uz 11 dodavanja, Markus Saser ga je pratio sa 18 poena, 12 su dodali Usar Tompson i Džejlen Duren, dok je Grin brojao do 11.

Majami je sada na skoru 19-15 i nalazi se na šestom mestu Istočne konferencije, dok je Detroit i dalje prvi sa 25-9. U narednom meču Hit će ugostiti Minesotu, a Pistonsi će na noge razigranom Klivlendu.

Rezultati sinoćnih mečeva NBA lige:

Detroit – Majami 112:118

Bruklin – Hjuston 96:120

Dalas – Filadelfija 108:123

Sakramento – Boston 106:120

LA Klipers – Juta 118:101

