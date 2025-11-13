KAKVA ODLUKA! Evo ko je novi kapiten fudbalske reprezentacije Srbije
FUDBALSKA reprezentacija Srbije će na Vembliju istrčati protiv Engleske, a pored novog selektora, ekipu će predvoditi i novi kapiten.
Nije promena selektora jedina novina u selekciji Srbije, već je novi i kapiten. U izostanku Aleksandra Mitrovića koji zbog povrede nije u timu, Paunović je odlučio da poverenje ukaže Filipu Kostiću.
Fudbaler Juventusa nosiće kapitensku traku večeras i protiv Letonije, a hoće li on biti talija "orlova" u pobedi nad "Gordim Albionom" jasnije će biti uskoro.
Podsetimo, prvo mesto na tabeli grupe K kvalifikacija za Mundijal u SAD 2026. drži Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11, dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta na tabeli sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom.
Engleska je već obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo 2026.
