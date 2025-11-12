BRUKA I SRAMOTA: Evo šta je Dejan Stanković doživeo u Rusiji posle dobijanja otkaza u Spartaku iz Moskve

Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, posle čega se na originalan način oprostio od crveno-belih iz prestonice Rusije, ali i doživeo skandaloznu rekaciju jednog kolege.

Dok se Stanković vrlo emotivno opraštao od Spartaka, o čemu su vas "Novosti" ranije tokom dana već obavestile, ruski mediji javljaju da je po Srbinu žesto opleo njegov kolega iz trenerske struke.

U pitanj je Aleksandr Grigorjan, koji je vodio brojne ruske klubove, uključujući i nekoliko ženskih, a koji je "ciganisanjem" nazvao ponašanje dosadašnjeg šefa stručnog štaba moskovskog giganta. Njega, i njegovih kolega.

Grigorjan, čiji je najveći trenerski uspeh titula osvojena 2021. u Jermeniji sa Alaškertom, tako je "udario" na Stankovića da je popularni ruski portal Šampionat ovako izvestio o tome:

"Aleksandar Grigorjan uporedio je Dejana Stankovića i trenere Spartaka sa Ciganima

Ruski trener Aleksandar Grigorjan progovorio je o ponašanju trenera Spartaka Dejana Stankovića i njegovih pomoćnika. Nakon utakmice 15. kola ruskog prvenstva protiv Ahmata (2:1), srpski trener se posvađao sa novinarom. Stanković je bio nezadovoljan pitanjem novinara o suđenju i grubo je odgovorio tokom intervjua, optužujući ga za provokaciju.

- Uživo sam razgovarao o utakmici, a na kraju utakmice, prilazili smo da se vratimo u program, 10 minuta pre kraja. A ja sam bio pet stopa udaljen od te Stankovićeve bande. Neka se vređaju koliko god žele... Ali ponašali su se kao Cigani - počeo je Grigorjan i dodao:

- Bilo mi je toliko neprijatno. On se tako ponašao, a ima ih toliko, pomoćnika. Jednostavno su se ponašali kao Cigani. Pogledaš i pomisliš: 'Šta je ovo, dođavola?' Oni samo vrište, viču, beže napolje', rekao je Grigorjan u video-snimku na Jutjub kanalu Komentar.Šou“, ističe "Šampionat".

U trenutku rastanka sa Stankovićem, Spartak je posle 15 odigranih kola kola u Ruskoj premijer ligi (od 30 koliko će se igrati) na šestom mestu tabele, sa 25 bodova.

To je osam bodova manje nego što imaju članovi vodećeg tandema, Krasnodar i CSKA iz Moskve - po 33.

