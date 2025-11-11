Fudbal

NETRPELJIVOST SVE VEĆA: Raste napetost na relaciji Španija - Barselona, razlog je Lamin Jamal

Časlav Vuković

11. 11. 2025. u 16:40

NIJE dobro na relaciji Barselona i FS Španije. Razlog za to je jedan od najboljih fudbalera Katalonaca Lamin Jamal.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, on neće biti deo "furije" u predstojećim utakmicama u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i to zbog nove povrede.

Ipak, velika je netrpeljivost između kluba i reprezentacije. Naime, trener Katalonaca Hansi Flik kritikovao selektora Luisa de la Fuentea što je u mečevima sa Bugarskom (3:0) i Turskom (6:0) forsirao mladog napadača iako fizički nije bio potpuno spreman.

Jamal je odigrao preko 70 minuta u obe utakmice, bez obzira na to što su oba meča uveliko bila rešena već posle prvog poluvremena.

To je bio početak loših odnosa. Krilni napadač nije bio deo nacionalnog tima protiv Gruzije i Bugarske.

Sve se nastavilo i pred ovo novembarsko okupljanje. FS Španije je zamerio Barseloni što na vreme nije obavestila da Jamal neće biti deo reprezentacije.

- Medicinske službe FS Španije žele da izraze svoje iznenađenje i nezadovoljstvo nakon što su u ponedeljak, 10. novembra, na dan okupljanja reprezentacije, u 13:47 saznali da je Lamin Jamal istog jutra podvrgnut invanzivnoj radiofrekventnoj proceduri za lečenje bolova u pubisu. Ova procedura je sprovedena bez prethodne komunikacije sa medicinskim osobljem nacionalnog Saveza, a detalji su dostavljeni samo kroz izveštaj dobijen sinoć u 22:40, koji ukazuje na medicinsku preporuku za odmor igrača sedam do deset dana. S obzirom na ovu situaciju, i dajući u svakom trenutku prioritet zdravlju, bezbednosti i dobrobiti igrača, FS Španije doneo je odluku da igrača oslobodi poziva u reprezentaciju - navodi se u saopštenju.

Takođe, iznenađen zbog svega bio je i selektor "furije" Luid de la Fuente.

- Nikada se nisam našao u sličnoj situaciji. Ali ovo nisu procedure koje možemo da kontrolišemo. Možemo samo da prihvatimo njihovu odluku. Iznenađen sam kao i svi. Prvo nemaš nikakve vesti, onda ti samo kažu, a po pitanju zdravlja, možeš samo da se iznenadiš - istakao je De la Fuente.

Podsetimo, Španija 15. novembra gostuje Gruziji, dok 18. novembra dočekuje Tursku.

