DEJAN STANKOVIĆ GRMI! Srbin ogorčen onim što mu se dešava u Rusiji

Drama u Rusiji — lider Premijer lige, Krasnodar, nastavio je pobednički niz savladavši Spartak iz Moskve rezultatom 2:1 u 14. kolu šampionata.

Tim Dejana Stankovića pao je tek u finišu, a domaćin sada ima dvocifrenu prednost nad rivalom na tabeli.

Golove za Krasnodar postigli su Aleksandar Černikov i Džon Kordoba, dok je počasni pogodak za Moskovljane delo Livaja Garsije u 90. minutu. Iako su u završnici ostali sa devetoricom na terenu – Kordoba je isključen u 88. minutu, a Daglas Augusto napustio igru u nadoknadi – domaći su uspeli da sačuvaju minimalnu prednost i zabeleže važnu pobedu.

Sa druge strane, Stankovićev Spartak zabeležio je četvrti poraz u sezoni, a srpski stručnjak nakon meča nije skrivao ogorčenje zbog, kako kaže, sumnjive sudijske odluke.

– Bio je jedan trenutak u prvom poluvremenu kada je Martins mogao da pobegne – imao je slobodan prostor – ali ga je protivnički igrač zaustavio. Po mom mišljenju, to je bio čist faul i žuti karton. Ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava ovom sudiji. Postoji statistika: procenat bodova koje naš tim osvaja kada on sudi je minimalan. Prošlo je već oko osam utakmica… Mislim da je faul protiv Martinsa bio čist. Dobio sam karton zbog emocija, a posle toga sam se smirio – nije imalo smisla više pokušavati bilo šta da dokazujem… - rekao je Stanković.

Podsetimo, Stanković je nedavno odslužio mesečnu suspenziju zbog burnih reakcija na suđenje, ali sudeći po njegovim izjavama – emocije još uvek nisu splasnule.

