Fudbal

DEJAN STANKOVIĆ GRMI! Srbin ogorčen onim što mu se dešava u Rusiji

Новости онлине

03. 11. 2025. u 08:56

Drama u Rusiji — lider Premijer lige, Krasnodar, nastavio je pobednički niz savladavši Spartak iz Moskve rezultatom 2:1 u 14. kolu šampionata.

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ ГРМИ! Србин огорчен оним што му се дешава у Русији

FOTO: Profimedia

Tim Dejana Stankovića pao je tek u finišu, a domaćin sada ima dvocifrenu prednost nad rivalom na tabeli.

Golove za Krasnodar postigli su Aleksandar Černikov i Džon Kordoba, dok je počasni pogodak za Moskovljane delo Livaja Garsije u 90. minutu. Iako su u završnici ostali sa devetoricom na terenu – Kordoba je isključen u 88. minutu, a Daglas Augusto napustio igru u nadoknadi – domaći su uspeli da sačuvaju minimalnu prednost i zabeleže važnu pobedu.

Sa druge strane, Stankovićev Spartak zabeležio je četvrti poraz u sezoni, a srpski stručnjak nakon meča nije skrivao ogorčenje zbog, kako kaže, sumnjive sudijske odluke.

 – Bio je jedan trenutak u prvom poluvremenu kada je Martins mogao da pobegne – imao je slobodan prostor – ali ga je protivnički igrač zaustavio. Po mom mišljenju, to je bio čist faul i žuti karton. Ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava ovom sudiji. Postoji statistika: procenat bodova koje naš tim osvaja kada on sudi je minimalan. Prošlo je već oko osam utakmica… Mislim da je faul protiv Martinsa bio čist. Dobio sam karton zbog emocija, a posle toga sam se smirio – nije imalo smisla više pokušavati bilo šta da dokazujem… - rekao je Stanković.

Podsetimo, Stanković je nedavno odslužio mesečnu suspenziju zbog burnih reakcija na suđenje, ali sudeći po njegovim izjavama – emocije još uvek nisu splasnule.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!