NEVEROVATNA SCENA U NOVOM SADU: Fudbaleri Dubočice prekinuli meč i seli na travu (VIDEO)
OVAKVA scena kakva se dogodila na utakmici Kabel - Dubočica u Prvoj ligi Srbije, ne može se često videti na fudbalskim terenima.
Naime, gostujući igrači su izveli loptu sa centra, ispucali je i seli na travu. Prekid je trajao nekih dvadesetak sekundi.
Razlog za ovakvu odluku fudbalera tima iz Leskovca je taj što im se duguju plate.
Pomenutu situaciju možete pogleda na snimku ispod na 12:45.
Ova utakmica završena je rezultatom 3:1 za Kabel koji je 12. na tabeli sa 16 bodova, dok je Dubočica sa bodom manje na 14. mestu.
