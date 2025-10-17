SVET SPORTA ZAVIJEN U CRNO: Upucan kontroverzni predsednik fudbalskog kluba

Šokantne vesti stižu iz sveta fudbala.

Tanjug/AP

Kontroverzni biznismen i predsednik Karmiotise, kluba sa Kipra, Stavros Demostenus ubijen je u petak tokom dana u Limasolu posle pucnjave koja se dogodila ispred njegove kuće.

Demostenusa su presreli napadači koji su izleteli iz ukradenog kombija ispred njegove kuće i ispalili nekoliko hitaca. Stavrosov sin pokušao je da ga odveze u bolnicu, međutim, kako prenosi Telegraf, biznismen i predsednik kluba preminuo je na putu ka bolnici usled zadobijenih povreda.

Kontroverznog predsednika pratile su i optužbe UEFA da je učestvovovao u nameštanju utakmica na Kipru. Karmiotisa, klub čiji je bio predsednik, nalazi se u drugoj ligi Kipra.

Počinioci ovog zločina pobegli su, a usput su i zapalili kombi koji je bio ukraden. Demostenus je pored predsedničkog posla imao i ulogu agenta pojedinim fudbalerima, pretežno u domovini.

