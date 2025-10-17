SVET SPORTA ZAVIJEN U CRNO: Upucan kontroverzni predsednik fudbalskog kluba
Šokantne vesti stižu iz sveta fudbala.
Kontroverzni biznismen i predsednik Karmiotise, kluba sa Kipra, Stavros Demostenus ubijen je u petak tokom dana u Limasolu posle pucnjave koja se dogodila ispred njegove kuće.
Demostenusa su presreli napadači koji su izleteli iz ukradenog kombija ispred njegove kuće i ispalili nekoliko hitaca. Stavrosov sin pokušao je da ga odveze u bolnicu, međutim, kako prenosi Telegraf, biznismen i predsednik kluba preminuo je na putu ka bolnici usled zadobijenih povreda.
Kontroverznog predsednika pratile su i optužbe UEFA da je učestvovovao u nameštanju utakmica na Kipru. Karmiotisa, klub čiji je bio predsednik, nalazi se u drugoj ligi Kipra.
Počinioci ovog zločina pobegli su, a usput su i zapalili kombi koji je bio ukraden. Demostenus je pored predsedničkog posla imao i ulogu agenta pojedinim fudbalerima, pretežno u domovini.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)