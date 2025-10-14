PREDSEDNIK PARTIZANA OTKRIO: Evo zbog čega DŽanan Musa nije došao u redove crno-belih

Ostoja Mijailović govorio je za Meridian SportBH o raznim temama vezanim za Partizan, a jedna od njih je bila i pred ovu sezonu da bi dres crno-belih mogao da zaduži Džanan Musa. Međutim reprezentativac Bosne i Hercegovine je ipak izabrao Dubai, a evo i zbog čega.

FOTO: Profimedia

Tokom leta se spominjalo da bi u Partizan mogao da dođe Džanan Musa. Mijailović je objasnio zbog čega do saradnje nije došlo.

- Musa nije došao u Partizan jer je imao neprijatnost s našim navijačima dok je igrao za Real Madrid i to mu nije prijalo. Rekao je da ne može to da uradi zbog svoje porodice, ali da voli i poštuje Partizan. Izvinio se deset puta i zahvalio na pozivu, ali nije mogao da pređe preko te situacije. Srećno njemu dalje, dobar je košarkaš i momak, a na sreću Dubaija — potpisao je za njih - objasnio je Mijailović.

