PREDSEDNIK PARTIZANA OTKRIO: Evo zbog čega DŽanan Musa nije došao u redove crno-belih
Ostoja Mijailović govorio je za Meridian SportBH o raznim temama vezanim za Partizan, a jedna od njih je bila i pred ovu sezonu da bi dres crno-belih mogao da zaduži Džanan Musa. Međutim reprezentativac Bosne i Hercegovine je ipak izabrao Dubai, a evo i zbog čega.
Tokom leta se spominjalo da bi u Partizan mogao da dođe Džanan Musa. Mijailović je objasnio zbog čega do saradnje nije došlo.
- Musa nije došao u Partizan jer je imao neprijatnost s našim navijačima dok je igrao za Real Madrid i to mu nije prijalo. Rekao je da ne može to da uradi zbog svoje porodice, ali da voli i poštuje Partizan. Izvinio se deset puta i zahvalio na pozivu, ali nije mogao da pređe preko te situacije. Srećno njemu dalje, dobar je košarkaš i momak, a na sreću Dubaija — potpisao je za njih - objasnio je Mijailović.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
SRBIJA TRAŽI OPRAVDANjE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!
POSLE burnog vikenda i ostavke Dragana Stojkovića nakon poraza od Albanije (0:1), fudbalska reprezentacija Srbije gostuje Andori (20.45) u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Na „Estadi de la FAF-u“ u Enkamu, „orlovi“ će pokušati da prekinu seriju poraza i sačuvaju šanse za drugo mesto u Grupi K.
14. 10. 2025. u 07:40
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)