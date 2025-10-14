Fudbal

PREDSEDNIK PARTIZANA OTKRIO: Evo zbog čega DŽanan Musa nije došao u redove crno-belih

Filip Milošević

14. 10. 2025. u 19:59

Ostoja Mijailović govorio je za Meridian SportBH o raznim temama vezanim za Partizan, a jedna od njih je bila i pred ovu sezonu da bi dres crno-belih mogao da zaduži Džanan Musa. Međutim reprezentativac Bosne i Hercegovine je ipak izabrao Dubai, a evo i zbog čega.

ПРЕДСЕДНИК ПАРТИЗАНА ОТКРИО: Ево због чега Џанан Муса није дошао у редове црно-белих

FOTO: Profimedia

Tokom leta se spominjalo da bi u Partizan mogao da dođe Džanan Musa. Mijailović je objasnio zbog čega do saradnje nije došlo.

- Musa nije došao u Partizan jer je imao neprijatnost s našim navijačima dok je igrao za Real Madrid i to mu nije prijalo. Rekao je da ne može to da uradi zbog svoje porodice, ali da voli i poštuje Partizan. Izvinio se deset puta i zahvalio na pozivu, ali nije mogao da pređe preko te situacije. Srećno njemu dalje, dobar je košarkaš i momak, a na sreću Dubaija — potpisao je za njih - objasnio je Mijailović.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRENOS, ZVEZDA - ŽALGIRIS: Kakva utakmica u Areni
Košarka

0 0

uživoPRENOS, ZVEZDA - ŽALGIRIS: Kakva utakmica u Areni

CRVENA zvezda nakon velike pobede nad Fenerbahčeom u Istanbulu (86:81) seriju želi da nastavi protiv zahuktalog Žalgirisa koji je jedini maksimalan posle tri kola - 3:0. Utakmicu koja se igra u "Beogradskoj areni" možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

14. 10. 2025. u 19:52

Politika
Tenis
Fudbal
POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku

POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku