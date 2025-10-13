Fudbal

SELTA SE PREMIŠLJA: Neizvesna budućnost Mihaila Ristića u Vigu

Časlav Vuković

13. 10. 2025. u 19:45

SRPSKI fudbaler Mihailo Ristić od 2023. godine nastupa za Seltu, a da li će i u budućnosti nositi dres tima iz Viga velika je dilema.

СЕЛТА СЕ ПРЕМИШЉА: Неизвесна будућност Михаила Ристића у Вигу

FOTO: Profimedia

Česte povrede su omele bivšeg igrača Crvene zvezde da pokaže sav svoj potencijal, zbog toga je i neizvesna njegova sudbina u Vigu.

Sportski direktor kluba sa "Balaidosa", Marko Garses, istakao je da će 29-godišnji levi bek dobiti novi ugovor ukoliko bude potpuno zdrav.

- Videćemo kako će se sezona odvijati, da li će biti zdrav, pa ćemo onda odlučiti. Svaki put kada je u igri vidi se da je kvalitetan fudbaler i da ispunjava ono što se od njega traži. Zato će sve zavisiti isključivo od njegovog zdravstvenog stanja - rekao je Garses u intervjuu za "AS".

Ristić je na startu ove sezone bio u prvoj postavi Selte na dve od prve tri utakmice, potom je povredio mišić i nije ga bilo u timu četiri utakmice.

Ipak, trebalo bi da bude spreman za povratak posle reprezentativne pauze i u konkurenciji za tim protiv Real Sosijedada.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 2

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"