SELTA SE PREMIŠLJA: Neizvesna budućnost Mihaila Ristića u Vigu

SRPSKI fudbaler Mihailo Ristić od 2023. godine nastupa za Seltu, a da li će i u budućnosti nositi dres tima iz Viga velika je dilema.

FOTO: Profimedia

Česte povrede su omele bivšeg igrača Crvene zvezde da pokaže sav svoj potencijal, zbog toga je i neizvesna njegova sudbina u Vigu.

Sportski direktor kluba sa "Balaidosa", Marko Garses, istakao je da će 29-godišnji levi bek dobiti novi ugovor ukoliko bude potpuno zdrav.

- Videćemo kako će se sezona odvijati, da li će biti zdrav, pa ćemo onda odlučiti. Svaki put kada je u igri vidi se da je kvalitetan fudbaler i da ispunjava ono što se od njega traži. Zato će sve zavisiti isključivo od njegovog zdravstvenog stanja - rekao je Garses u intervjuu za "AS".

Ristić je na startu ove sezone bio u prvoj postavi Selte na dve od prve tri utakmice, potom je povredio mišić i nije ga bilo u timu četiri utakmice.

Ipak, trebalo bi da bude spreman za povratak posle reprezentativne pauze i u konkurenciji za tim protiv Real Sosijedada.

