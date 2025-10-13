PIKSI VEĆ DOBIO PONUDU! Bivši selektor Srbije bi mogao debelo da naplati poraz od Albanaca
DRAGAN Stojković Piksi više nije selektor Srbije.
Zoran Bata Mirković će voditi nacionalni tim protiv Andore, a već u petak bi "orlovi" nogli da dobiju novog selektora. A tom temom se čak bave i Rusi, jer bi trener Spartaka iz Moskve Dejan Stanković mogao da dođe na užarenu klupu reprezentacije Srbije.
- Ako Srbija pozove Stankovića, on će sigurno otići. I ima puno pravo na to - rekao je Aleksandar Mostovoj, a prenosi "RB Sport".
S druge strane, bivši predsednik Spartaka - Andrej Červičenko ne veruje da će Stanković dobiti poziv nacionalnog tima Srbije.
- Ako budu gledali samo na osnovu rezultata - ne verujem da će pozvati Stankovića. Međutim, ukoliko budu vagali i gledali finansije - sve je moguće - rekao je Červičenko za "Championat".
Ipak najzanimljiviji deo je gde se priča o Piksiju. Bivši trener Urala - Boris Bunjak veruje da bi bivši selektor Srbije mogao da dođe u ruski fudbal.
- Stojković je dobro upućen u zahteve ruske lige i ruskog fudbala, koji, do određene mere, obavezuju trenere da se prilagode uslovima, ali im u isto vreme omogućavaju da ostave svoj pečat i dokažu svoj nivo i znanje - rekao je Bunjak.
