Fudbal

PIKSI VEĆ DOBIO PONUDU! Bivši selektor Srbije bi mogao debelo da naplati poraz od Albanaca

Новости онлине

13. 10. 2025. u 11:09

DRAGAN Stojković Piksi više nije selektor Srbije.

ПИКСИ ВЕЋ ДОБИО ПОНУДУ! Бивши селектор Србије би могао дебело да наплати пораз од Албанаца

FOTO: Profimedia

Zoran Bata Mirković će voditi nacionalni tim protiv Andore, a već u petak bi "orlovi" nogli da dobiju novog selektora. A tom temom se čak bave i Rusi, jer bi trener Spartaka iz Moskve Dejan Stanković mogao da dođe na užarenu klupu reprezentacije Srbije. 

- Ako Srbija pozove Stankovića, on će sigurno otići. I ima puno pravo na to - rekao je Aleksandar Mostovoj, a prenosi "RB Sport".

S druge strane, bivši predsednik Spartaka - Andrej Červičenko ne veruje da će  Stanković dobiti poziv nacionalnog tima Srbije.

- Ako budu gledali samo na osnovu rezultata - ne verujem da će pozvati Stankovića. Međutim, ukoliko budu vagali i gledali finansije - sve je moguće - rekao je Červičenko za "Championat".

Ipak najzanimljiviji deo je gde se priča o Piksiju.  Bivši trener Urala - Boris Bunjak veruje da bi bivši selektor Srbije mogao da dođe u ruski fudbal.

- Stojković je dobro upućen u zahteve ruske lige i ruskog fudbala, koji, do određene mere, obavezuju trenere da se prilagode uslovima, ali im u isto vreme omogućavaju da ostave svoj pečat i dokažu svoj nivo i znanje - rekao je Bunjak.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 2

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Mene ništa ne boli - Sejdu moju boli, mene ne boli

"Mene ništa ne boli - Sejdu moju boli, mene ne boli"