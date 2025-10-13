PIKSI VEĆ DOBIO PONUDU! Bivši selektor Srbije bi mogao debelo da naplati poraz od Albanaca

DRAGAN Stojković Piksi više nije selektor Srbije.

FOTO: Profimedia

Zoran Bata Mirković će voditi nacionalni tim protiv Andore, a već u petak bi "orlovi" nogli da dobiju novog selektora. A tom temom se čak bave i Rusi, jer bi trener Spartaka iz Moskve Dejan Stanković mogao da dođe na užarenu klupu reprezentacije Srbije.

- Ako Srbija pozove Stankovića, on će sigurno otići. I ima puno pravo na to - rekao je Aleksandar Mostovoj, a prenosi "RB Sport".

S druge strane, bivši predsednik Spartaka - Andrej Červičenko ne veruje da će Stanković dobiti poziv nacionalnog tima Srbije.

- Ako budu gledali samo na osnovu rezultata - ne verujem da će pozvati Stankovića. Međutim, ukoliko budu vagali i gledali finansije - sve je moguće - rekao je Červičenko za "Championat".

Ipak najzanimljiviji deo je gde se priča o Piksiju. Bivši trener Urala - Boris Bunjak veruje da bi bivši selektor Srbije mogao da dođe u ruski fudbal.

- Stojković je dobro upućen u zahteve ruske lige i ruskog fudbala, koji, do određene mere, obavezuju trenere da se prilagode uslovima, ali im u isto vreme omogućavaju da ostave svoj pečat i dokažu svoj nivo i znanje - rekao je Bunjak.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja